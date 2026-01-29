БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Поскъпването на синя и зелена зона в София няма да е от утре
Чете се за: 00:42 мин.
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане...
Чете се за: 02:22 мин.
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 04:57 мин.
Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Чете се за: 00:50 мин.
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Чете се за: 00:40 мин.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:...
Чете се за: 03:30 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:45 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Китай изграждат първата квантова мрежа за търсене на тъмна материя

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Още
Запази
китай изграждат първата квантова мрежа търсене тъмна материя
Слушай новината

Китайски учени създадоха първата в света квантова сензорна мрежа, която ще се опита да открие тъмната материя - мистериозна субстанция, съставляваща почти 27% от Вселената, предаде Синхуа.

Тъмната материя е невидима и влияе на Вселената само чрез гравитацията. Учените се надяват да могат "да чуят" леките докосвания на хипотетичните частици, наречени аксиони, които са потенциални съставни елементи на тъмната материя.

За да засекат тези частици, изследователите са разположили пет свръхчувствителни сензора, които работят заедно и които свързват лабораториите в градовете Хъфей и Ханчжоу чрез мрежа, която се простира на над 300 км. Системата филтрира фалшивите сигнали, като отчита само тези, които се появяват едновременно на различни места.

Новите квантови технологии усилват слабите сигнали и увеличават времето, в което такива сигнали могат да бъдат открити, като позволяват на учените "да слушат" Вселената с невиждана досега прецизност.

През първите два месеца на наблюдения учените не са успели да фиксират окончателен контакт с тъмната материя, но са установили най-точните досега граници за взаимодействието на аксионите с атомите, пише Синхуа.

Следващата стъпка е мрежата да се разшири глобално и дори в Космоса, което може да промени коренно начина, по който разбираме скритата структура на Вселената, смятат авторите на изследването.

#квантова сензорна мрежа #тъмна материя

Последвайте ни

ТОП 24

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
2
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
3
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
4
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на...
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
5
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
Консултациите за служебен премиер продължават
6
Консултациите за служебен премиер продължават

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
2
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Култура

Обявиха членовете на журито на "Берлинале"
Обявиха членовете на журито на "Берлинале"
Документи от личния архив на княз Батенберг стават част от българското историческо наследство Документи от личния архив на княз Батенберг стават част от българското историческо наследство
Чете се за: 00:57 мин.
Пекинската опера с гастрол у нас Пекинската опера с гастрол у нас
Чете се за: 02:47 мин.
"В търсене на потънали светове" – гледайте филма на Мария Чернева от поредицата "В кадър" "В търсене на потънали светове" – гледайте филма на Мария Чернева от поредицата "В кадър"
Чете се за: 02:20 мин.
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на националната селекция за "Евровизия" Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на националната селекция за "Евровизия"
Чете се за: 03:37 мин.
Владимир Димитров - Майстора платил на музата си баба Верка с картина Владимир Димитров - Майстора платил на музата си баба Верка с картина
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

Абсурдно: Три месеца човек с увреждане не може да подмени протезата си заради отказ от Здравната каса
Абсурдно: Три месеца човек с увреждане не може да подмени протезата...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Изкривена реалност: Все по-честно стари снимки и клипове се представят за актуални Изкривена реалност: Все по-честно стари снимки и клипове се представят за актуални
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Атанас Зафиров няма да участва в листите за предстоящия вот
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Чете се за: 04:00 мин.
Регионални
АПИ отговори имало ли е "черен лед" на пътя край Телиш...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
ЕС включи Иранската революционна гвардия в списъка си в...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ