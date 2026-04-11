БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи...
Чете се за: 03:55 мин.
Велика събота е – най-благословеният ден
Чете се за: 01:55 мин.
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Лас Вегас кръстиха улица на певеца Бруно Марс

от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Запази

Бруно Марс беше обявен и за "новия крал на Лас Вегас"

бруно марс големият победил тазгодишните грами
Слушай новината

Бруно Марс бе обявен за „новия крал на Лас Вегас“, пише Асошиейтед прес.

Лас Вегас почете Марс, който се превърна в една от иконите на Града на греха, с парад и кръсти улица на негово име - Bruno Mars Drive. Властите обявиха петъка за „Ден на Бруно Марс“, който започва своето глобално „Романтично турне (Romantic Tour) в Лас Вегас на стадион „Аледжайънт“.

„Това е такава привилегия и аз искам да ви благодаря от цялото си сърце, че ми дадохте това днес“, каза Марс пред голяма тълпа, събрала се на булевард „Лас Вегас“.

Марс се присъединява към избрана група от творци, на които е кръстена улица в Града на греха – Елвис и певците от Rat Pack – Франк Синатра, Дийн Мартин и Сами Дейвис младши.

Марс пее по сцените на Лас Вегас повече от 15 години и има над 140 шоу представления, когато живее там между 2016 г. и 2025 г. Преди две години той откри коктейл бар и нощен клуб в луксозния хотел „Беладжо“.

„Обичам този град толкова много“, каза Бруно Марс.

Певецът обеща да дари 1 милион долара на Детската болница на Лас Вегас, като партньорът му – хотел MGM Grand, ще добави към дарението същата сума.

#улица #Бруно Марс #Лас Вегас

Последвайте ни

