В Мианма изгориха над 50 тона дрога на стойност 600 млн. долара

В покрайнините на Янгон, най-големия град в Мианма, днес се издигаха гъсти облаци черен дим, докато властите изгаряха над 50 тона хероин, опиум, кетамин, метамфетамин, марихуана и кристален метамфетамин - конфискувани незаконни наркотици на стойност около 600 милиона долара, съобщи Асошиейтед прес.

Мианма има дълга история на производство на наркотици, свързана с политическата и икономическата нестабилност, причинена от десетилетия на въоръжен конфликт. Страната е основен източник на незаконни наркотици, предназначени за Източна и Югоизточна Азия, въпреки многократните усилия за борба с тях, и отдавна е един от най-големите производители на хероин и метамфетамин в света.

Според експерти, насилието и политическите вълнения в Мианма след военния преврат през 2021 г., (които доведоха до гражданска война между военното правителство и неговите продемократични опоненти, както и етнически въоръжени групи), са довели до увеличаване на производството на наркотици.

През януари военното правителство обяви, че е извършило най-големите в историята на страната конфискации на незаконни наркотици и оборудване за производство на дрога, иззети от общо 12 обекта за производство на наркотици по време на серия от рейдове в северната част на щата Шан.

Снимки: БТА

Според полицията тази година пазарната стойност на унищожените наркотици е била повече от два пъти по-висока от миналогодишната. Много райони в Мианма се контролират от отдавна установили се там милиции, организирани от различните етнически групи в страната, много от които участват в борбата срещу военното правителство заедно с продемократични групи, които възникнаха, след като през 2021 г. военните отнеха контрола над страната от демократично избраната Аун Сан Су Чжи.

Правителството твърди, че милициите в страната използват незаконни наркотици за финансиране на въстанията си и не са склонни да се ангажират с какъвто и да е мирен процес, защото не искат да се откажат от доходоносната търговия с дрога.