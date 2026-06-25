Над десет души са ранени след труса в Североизточна Япония

Над десет души са ранени след земетресението в Североизточна Япония. Нарушено е било движението на високоскоростните влакове и се е наложило временното затваряне на училища, предаде Киодо.

Земетресението беше регистрирано в 7.30 ч. сутринта местно време (1.30 ч. сутринта българско време) край тихоокеанското крайбрежие на префектура Ивате на дълбочина 44 километра, съобщи Японската метеорологична агенция.

Девет души са получили леки наранявания в пет общини в Аомори, а двама души в Ивате са пострадали.

В Хашиками беше отчетена горна степен 6 (по-силното ниво на шеста степен), а в Хачинохе – долна степен 6 (по-слабото ниво на шеста степен) по японската седемстепенна скала за сеизмична интензивност. И двата града са в префектура Аомори.

Снимки: БГНЕС

Интензивността горна степен 6 означава, че човек не може да се задържи прав или да се движи, без да се пълзи, а повечето предмети започват да се местят или да падат, според агенцията.

На пресконференция Японската метеорологична агенция призова хората да бъдат подготвени за нови силни земетресения през следващата седмица, с интензивност до горна степен 6 по японската скала.