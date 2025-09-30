В ремонтните участъци на АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“ се шофира и в аварийната лента

В участъците с ремонт по автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“ е разрешено движение и в аварийната лента, за да се облекчи трафикът. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), като призоваха водачите да бъдат внимателни и да спазват въведената временна организация на движението.

Ремонтни дейности се извършват на три отсечки от АМ „Тракия“ – в Софийска, Пазарджишка и Сливенска област. Там движението в посока Бургас е ограничено и преминава двупосочно в платното за столицата, което води до значително натоварване, особено в пиковите часове между 11:00 и 19:00 ч. В този период трафикът достига до 1200 автомобила на час, при капацитет на трасето около 900 МПС на лента.

Срокът за приключване на ремонтите е различен – 10 ноември за участъка в Софийска област, а за отсечките в Пазарджик и Сливен – 30 ноември. Работата включва подмяна на настилката, подобряване на отводняването, нова маркировка и знаци.

На АМ „Хемус“ се ремонтира 8,3 км от платното за София – от с. Яна до входа на столицата. Трафикът се пренасочва двупосочно в платното за Варна с по една лента във всяка посока. При нужда „Пътна полиция“ може да ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона, които ще бъдат насочвани по обходни маршрути.

От АПИ подчертаха, че ремонтите са наложителни за безопасността на движението и комфорта на пътуване, и се извиниха за причинените неудобства.

Снимки: АПИ