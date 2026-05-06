В Русе честваха 6 май пред паметник, съграден от герои

от БНТ , Репортер: Николай Рачев
У нас
В крайдунавския град имаха допълнителен повод за чествания, тъй като 6 май е и празник на Русе

Денят на храбростта и празник на българската армия бе отбелязан в Русе с тържествена церемония пред Паметника на загиналите в Сръбско-българската война. В крайдунавския град имаха допълнителен повод за чествания, тъй като 6 май е и празник на Русе.

Паметникът, намиращ се на площад "Батенберг", е съграден през 1901 година от оцелели войници от Пети пехотен дунавски полк. Те участват в най-тежките сражения във войната, в която българската армия постига разгромяваща победа без чужда помощ. Сред загиналите е по-малкият брат на Христо Ботев – Боян. Мирният договор между България и Сърбия, която е против Съединението и инициира бойните действия с подкрепата на Австро-Унгария и Русия, е подписан на знакова дата недалеч от Русе - 3 март 1886 г. в Букурещ.

Церемонията пред паметника започна с изпълнения на Общинския духов оркестър, след което бе приет почетен караул. Слово изнесоха кметът на община Русе Пенчо Милков и областният управител Орлин Пенков, а молебен беше отслужен от Главиницкия епископ Макарий и свещеници от Русенската света митрополия.

Събития за празника на града пък се провеждат през целия ден, като включват концерти, арт ателиета, игри за деца като търсене на съкровище из улиците на Русе и парад на платноходки и катери. Празненствата ще приключат с концерт на група „Тангра“ и светлинно шоу, създадено специално за днешния празник.

