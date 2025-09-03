В Русе граждани протестират срещу овладяването на държавата

Тази вечер и русенци се събраха пред Съдебната палата в града на протест срещу овладяването на държавата.

Те се обявиха срещу пълзящата диктатура, срещу МВР и Прокуратурата, които не могат да се справят с външните влияния, срещу корупцията в институциите и високите етажи на властта.

Макар и някои от протестиращите да споделиха, че са скептични, че само с един протест ще променят нещо, защото в парламента има стабилно мнозинство, те са длъжни като граждани да заявят, че искат да живеят в правова държава, която да гарантира тяхната сигурност и да защитава техните човешки права.

Те обявиха още, че искат да бъдат управлявани от съвестни хора, които мислят за развитието на страната, а не само за собствените си интереси.