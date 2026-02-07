БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Валентин Димов: И в двата мача имахме своите шансове

Спорт
Капитанът на България за Купа „Дейвис“ коментира първия ден от двубоите с Белгия.

Валентин Димов и Александър Василев
Снимка: Startphoto.bg
Капитанът на България за Купа „Дейвис“ Валентин Димов запази оптимизъм въпреки пасива от 0:2 след първия ден от сблъсъка с Белгия в Световната група. В срещите на сингъл Александър Василев отстъпи на Рафаел Колиньон, а Илиян Радулов допусна обрат срещу Александър Блокс.

„И в двата мача имахме своите шансове. Във втория дори повече – водехме със сет, 3:2 гейма и имахме възможност за пробив. Ако бяхме успели, мачът можеше да се развие по съвсем различен начин. След това тонусът ни спадна и съперникът пое контрола до края“, коментира Димов след срещите в зала „Колодрума“ в Пловдив.

Капитанът отчете и опита на белгийските тенисисти. „В първия двубой Александър Василев на моменти надиграваше опонента си, но белгийците имат повече постоянство и по-голям игрови ритъм. Това е нормално за състезатели на това ниво. Все пак двубоят е в рамките на два дни и пет мача – все още имаме шансове“, допълни той.

Според Димов българските тенисисти са показали, че могат да бъдат равностойни. „Когато водим играта и сме в контрол, трябва да успяваме да го задържим по-дълго“, подчерта капитанът.

В неделя програмата продължава с мача на двойки, в който Александър Донски и Пьотр Нестеров ще се изправят срещу белгийците Сандер Жил и Йоран Флийген. Срещата започва в 13:00 часа, като сблъсъкът се играе до три победи от пет мача.

#Купа Дейвис 2026 #Валентин Димов

