България загуби и втория си двубой на единично срещу Белгия

България допусна загуба и втория си двубой на единично от програмата за събота в дуела с Белгия от Световната група на Купа „Дейвис“. В пловдивската зала „Колудрума“ Илиян Радулов взе сет, но отстъпи пред Алекандър Блокс след 7:6 (3), 4:6, 1:6.



Младият българин изигра много силна първа част, която успя да измъкне след тайбрек. След това обаче българинът отпадна физически и в следващите два сета взе общо 5 гейма.

Дуелът беше открит по-рано днес с двубоя между Александър Василев и Рафаел Колиньон, в който белгиецът се наложи в два сета – 6:3, 6:3.

В неделя предстои срещата на двойки, противопоставящ българския тандем Александър Донски и Пьотр Нестеров срещу Сандер Жил и Йоран Флийген. Началото е в 13:00 часа. След това при необходимост ще се изиграят още два мача на единично.