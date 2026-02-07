БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Записи от камерите в района на хижа...
България започна битката с Белгия за Купа Дейвис със загуба

Спорт
Загуба за Александър Василев в първия мач.

Александър Василев
Снимка: Startphoto.bg
България започна със загуба по пътя към големите финали на Купа Дейвис. Българските национали за първи път намериха място в Световна Група I.

Александър Василев загуби първата си среща. В Пловдив братовчедът на Григор Димитров отстъпи от белгиеца Рафаел Колиньон с 3:6,3:6.

Загубата е логична, след като съперникът мина и през Димитров преди по-малко от месец с 2:0 сета в Бризбейн.

Съботната битка в Пловдив продължи час и 37 минути. По време на първия сет българинът беше пробит в петия и деветия гейм, така че беше затворен на свое подаване. В своя двубой Димитров беше стигнал до тайбрек в първия сет, но загуби втория със същия резултат - 3:6.

Следващата среща от съботната програма е Илиян Радулов - Александър Блокс. Белгиецът е 105-и в класацията на АТР.

Свързани статии:

Купа Дейвис: България - Белгия (ГАЛЕРИЯ)
Купа Дейвис: България - Белгия (ГАЛЕРИЯ)
Снимки от двубоя за Купа Дейвис между България и Белгия.

