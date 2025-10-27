БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Валентина Георгиева е преминала преглед при лекаря на националния отбор по спортна гимнастика

Спорт
В края на седмицата гимнастичката ще премине ЯМР, ако състоянието ѝ позволява.

Валентина Георгиева
Снимка: БГНЕС
Валентина Георгиева е преминала преглед при д-р Мартин Иванов – лекар на националния отбор по спортна гимнастика, който е направил пункция на коляното ѝ. След манипулацията отокът е спаднал, но не достатъчно, за да ѝ бъде направен ядрено-магнитен резонанс, съобщиха от Българската федерация по спортна гимнастика.

Националката получи контузия на коляното по време на световното първенство в Джакарта преди около седмица.

Ако състоянието ѝ позволява, Валя ще премине ЯМР в петък, а в събота ще бъде прегледана от д-р Иван Василев в София – специалистът, който я оперира преди три години след травмата ѝ на европейското първенство в Мюнхен.

