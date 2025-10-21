БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно...
Чете се за: 00:37 мин.
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:37 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:30 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Валентина Георгиева ще продължи лечението си в България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Новината обявиха от пресслужбата на федерацията по спортна гимнастика.

Валентина Георгиева
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Българската гимнастичка Валентина Георгиева, която получи контузия на коляното по време на световното първенство в Джакарта, ще продължи лечението си в България, обявиха от федерацията.

"Състоянието на Валентина Георгиева налага диагностиката и лечението й да се проведат в България. Коляното й е с отток, който не позволява извършването на ядрено-магнитен резонанс. Решението е взето от ръководството на федерацията, треньорския щаб и рехабилитатора на отбора", се казва в изявление на централата.

По-рано днес след първия прескок - Юрченко с два винта, Георгиева се приземи и веднага хвана коляното си, след което не успя да направи втория си опит. Тя беше изнесена на ръце от медицински персонал в залата и качена на линейка.

Свързани статии:

Красимир Дунев: Притеснен съм за Валентина Георгиева, дано не е пострадала кръстна връзка
Красимир Дунев: Притеснен съм за Валентина Георгиева, дано не е пострадала кръстна връзка
Президентът на Българска федерация гимнастика коментира травмата на...
Чете се за: 02:25 мин.
Валентина Георгиева се контузи по време на изпълнението си на прескок на световното в Джакарта
Валентина Георгиева се контузи по време на изпълнението си на прескок на световното в Джакарта
Българката по всяка вероятност отново е със сериозна травма на...
Чете се за: 03:00 мин.
# Валентина Георгиева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
2
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
3
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание
4
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на...
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в столичен мол
5
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой...
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
6
Президентът Радев: Управляващите са в парализа

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
6
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...

Още от: Още

Спортни новини 21.10.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 21.10.2025 г., 20:50 ч.
Красимир Дунев: Притеснен съм за Валентина Георгиева, дано не е пострадала кръстна връзка Красимир Дунев: Притеснен съм за Валентина Георгиева, дано не е пострадала кръстна връзка
Чете се за: 02:25 мин.
Перник е домакин на републикански турнир по шахмат до 20 г. Перник е домакин на републикански турнир по шахмат до 20 г.
Чете се за: 02:30 мин.
Валентина Георгиева се контузи по време на изпълнението си на прескок на световното в Джакарта Валентина Георгиева се контузи по време на изпълнението си на прескок на световното в Джакарта
Чете се за: 03:00 мин.
Историческо за България - първи турнир по падел от календара на Международната федерация се проведе в София Историческо за България - първи турнир по падел от календара на Международната федерация се проведе в София
Чете се за: 03:25 мин.
Спортни новини 21.10.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 21.10.2025 г., 12:25 ч.

Водещи новини

Обвиняемият за убийството в столичен мол остава в болница
Обвиняемият за убийството в столичен мол остава в болница
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Крие ли опасност решението на президента да ползва личния си автомобил? Крие ли опасност решението на президента да ползва личния си автомобил?
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Агресията в училище: Възможно ли е насилието между деца да бъде избегнато? Агресията в училище: Възможно ли е насилието между деца да бъде избегнато?
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Атака срещу магистрат: Пребиха бившия зам. градски прокурор на...
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Власт на ротация: Мнозинството търси нова формула за управление и...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Саркози в затвора: С 10 снимки и три книги, една от които...
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Украйна и лидери на ЕС с обща декларация: Замразяване на бойните...
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ