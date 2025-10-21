Валентина Георгиева ще продължи лечението си в България

Българската гимнастичка Валентина Георгиева, която получи контузия на коляното по време на световното първенство в Джакарта, ще продължи лечението си в България, обявиха от федерацията.

"Състоянието на Валентина Георгиева налага диагностиката и лечението й да се проведат в България. Коляното й е с отток, който не позволява извършването на ядрено-магнитен резонанс. Решението е взето от ръководството на федерацията, треньорския щаб и рехабилитатора на отбора", се казва в изявление на централата.

По-рано днес след първия прескок - Юрченко с два винта, Георгиева се приземи и веднага хвана коляното си, след което не успя да направи втория си опит. Тя беше изнесена на ръце от медицински персонал в залата и качена на линейка.