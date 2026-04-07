БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Валери Божинов попадна в състава на Франческо Тоти за демонстративен мач

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Запази

Бившият футболен национал ще си партнира с имена като Джибрил Сисе, Марко Матераци, Клод Макелеле и други.

Снимка: БТА
Слушай новината

Бившият национал по футбол на България -Валери Божинов получи поредно признание в международен план. Българинът ще бъде част от грандиозното шоу „Галактикос“ на 25 април. Тогава на стадион "Шльонски" в полския град Хожув един срещу друг ще излязат отборите на Франческо Тоти и Роналдиньо.

Божинов е включен в състава на италианската легенда заедно с Джибрил Сисе, Марко Матераци, Едгар Давидс, Клод Макелеле, Робер Пирес, Мичел Салгадо и други.

За тима на Роналдиньо ще играят Алдаир, Дида, Едмилсон, Хавиер Санети, Хуан Себастиан Верон, Савиола, Майкон и други.

Гледайте новините и в Метрото Metro
Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ