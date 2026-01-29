Валери Николов беше избран за президент на федерацията по сумо

Валери Николов беше избран за президент на Българската федерация по сумо. 60-годишният юрист получи пълно доверие по време на Общото събрание на федерацията.



Валери Николов е роден на 26 септември 1966 г. в Лом. Завършил е висше образование в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", специалност "Право". Член на Адвокатска колегия - Монтана от 1994 г.

В Управителния съвет на Българската федерация по сумо заедно с председателя влизат Христо Христов и Силвия Спасова.