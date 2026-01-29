БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Валери Николов беше избран за президент на федерацията по сумо

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

60-годишният юрист получи пълно доверие по време на Общото събрание на федерацията.

Валери Николов
Снимка: Пресслужба
Слушай новината

Валери Николов беше избран за президент на Българската федерация по сумо. 60-годишният юрист получи пълно доверие по време на Общото събрание на федерацията.

Валери Николов е роден на 26 септември 1966 г. в Лом. Завършил е висше образование в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", специалност "Право". Член на Адвокатска колегия - Монтана от 1994 г.

В Управителния съвет на Българската федерация по сумо заедно с председателя влизат Христо Христов и Силвия Спасова.

"Амбицирани сме сумото да получи достойно място в българския спорт. Партината, която проправи Котоошу през 2008 г., ставайки първият европеец в историята, спечелил Купата на Императора, е най-ярък пример на вдъхновение. Искаме отново да влезем в режим на вдъхновение в името на талантливите ни деца. А крайната ни цел е да изградим и професионалисти. И да имаме собствена база с професионално дохио“, заяви президентът на Българската федерация по сумо Валери Николов.

#Българска федерация по сумо #Валери Николов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
1
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
2
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първото "да"
3
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
4
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
5
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" - този петък
6
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" -...

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Още

Спортни новини 29.01.2026 г., 06:30 ч.
Спортни новини 29.01.2026 г., 06:30 ч.
Германия надделя срещу Франция на европейско по хандбал Германия надделя срещу Франция на европейско по хандбал
Чете се за: 01:45 мин.
Спортни новини 28.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 28.01.2026 г., 20:50 ч.
Над 500 състезатели ще участват на турнира "Аспарухов меч" Над 500 състезатели ще участват на турнира "Аспарухов меч"
Чете се за: 01:00 мин.
Весела Лечева и Володя Златев проведоха среща с президента и ректор на университета на Тайпе Весела Лечева и Володя Златев проведоха среща с президента и ректор на университета на Тайпе
Чете се за: 01:20 мин.
Лоик Меяр триумфира в нощния гигантски слалом в Шладминг Лоик Меяр триумфира в нощния гигантски слалом в Шладминг
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си активи на американската компания "Карлайл Груп"
"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си...
Чете се за: 00:45 мин.
Икономика
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство 1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Крум Зарков влиза в надпреварата за лидер на БСП с призив за радикална промяна Крум Зарков влиза в надпреварата за лидер на БСП с призив за радикална промяна
Чете се за: 03:37 мин.
Политика
НА ЖИВО: Парламентът разглежда на първо четене промяна в Изборния...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Консултациите за служебен премиер продължават
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Заради аварии: Част от София без парно и топла вода
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Войната в Украйна: Зеленски с критики към Кличко заради енергийната...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ