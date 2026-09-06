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Варна отбеляза 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
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Варна отбеляза 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия (СНИМКИ)
Снимка: БНТ
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Варна отбеляза 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

Празничната програма започна в 10:30 часа пред паметната плоча на княз Александър I Батенберг на пл. „Независимост“, където бяха положени венци и цветя и се състоя тържествен военен ритуал с участието на почетна рота и представителния военен оркестър на Военноморските сили.

По-късно от площада тръгва шествие, което премина по бул. „Мария Луиза“ и стигна до паметника на загиналите в Сръбско-българската война до сградата на Община Варна, където беше отслужена заупокойна молитва. На паметника бяха положени венци и цветя.

Варненци и гостите на града, и тази година, могат да присъстват на историческа възстановка на събитията от 1885 година. Актьори ще пресъздадат момента, в който княз Батенберг обявява от Варна за първи път Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Програмата ще започне в 18:00 часа на пл. „Независимост“.

Съорганизатори на тържествените събития са Военноморските сили на Република България и Варненската и Великопреславска света митрополия.

снимки: БНТ

# 141 години от Съединението на България #тържествено честване #Варна

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