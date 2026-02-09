БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
2
Чете се за: 07:32 мин.
Чете се за: 04:30 мин.

Възможни са смущения в тока в общините Луковит, Плевен, Долни Дъбник и Червен бряг на 10 февруари

Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Възможни са смущения в електрозахранването в населени места в общините Луковит, Плевен, Долни Дъбник и Червен бряг на 10 февруари (вторник) заради ремонтни дейности по въздушен електропровод 110 кV „Лавров“, собственост на Държавния електроенергиен системен оператор (ЕСО). Това информират отЕРМ „Електроразпределителни мрежи (ЕРМ) Запад“.

Прекъсвания на електрозахранването може да има в часовия интервал между 9:30 и 15:30 ч. в луковитското село Бежаново, в населените места в общините Плевен и Долни Дъбник, както и в селата Ракита и Телиш, община Червен бряг.

„ЕРМ Запад“, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, е длъжно да осигури безопасни условия за осъществяване на дейностите в съоръжението на ЕСО, посочват от дружеството. Промяната на схемата на електрозахранване не може да се осъществи без оперативни превключвания, които водят до кратки прекъсвания на тока.

От „ЕРМ Запад“ информират още, че предприемат всички мерки да сведат до минимум неудобствата за потребителите и че са в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена в секция „Прекъсвания“ на сайта на „ЕРМ Запад“.

