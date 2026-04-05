Възстановено е движението на влаковете между Царева Ливада и Трявна след дерайлирането на композиция вчера

Възстановено е движението на влаковете в междугарието Царева Ливада – Трявна, съобщиха от Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“.

Бързият влак от Русе за Пловдив се удари вчера в активирало се свлачище в междугарието Царева ливада – Трявна. Движението на влаковете в участъка беше преустановено, а четирима пътници пострадаха леко. При удара дерайлираха локомотивът и първият вагон на композицията.

Локомотивът от железопътния инцидент вчера беше отстранен от линията по-рано днес, а работници извършват реконструкция на железния път.

Машината вероятно ще бъде използвана за резервни части и е малко вероятно да бъде ремонтирана и отново въведена в експлоатация, посочи заместник-председателят на Управителния съвет на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт към Министерството на транспорта, д-р инж. Бойчо Скробански.