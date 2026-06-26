БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Възстановяват устието на Темза чрез засаждане на морска трева

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Запази
възстановяват устието темза засаждане морска трева
Слушай новината

Стотици тръби за засаждане на морска трева са поставени в устието на река Темза. Тръбите са част от мащабен проект за възстановяване на крайбрежните екосистеми на стойност няколко милиона британски лири, съобщи Лондонското зоологическо дружество, цитирано от Синхуа.

Инициативата е насочена към възстановяване на подводни „ливади“ от морска трева, които са ключoви за морското биоразнообразие, включително за рибите, безгръбначните и другите видове, зависещи от крайбрежните екосистеми.

В рамките на проекта в района на Темза се поставят специални тръбички, съдържащи семена от морска трева, които позволяват по-ефективно възстановяване на подводните „ливади“. Според природозащитниците този метод цели ускоряване на естественото разпространение на растението и възстановяване на деградирали морски местообитания.

Морската трева е ключов елемент от крайбрежните екосистеми, тъй като осигурява подслон и храна за множество видове, подобрява качеството на водата и спомага за улавяне на въглерод, посочват от Лондонското зоологическо дружество.

Проектът е част от по-широка инициатива за възстановяване на естуара на Темза, която през последните десетилетия е силно засегната от замърсяването, застрояването и климатичните промени.

Природозащитниците отбелязват, че възстановяването на такива екосистеми може да допринесе и за по-добра защита от наводнения, подобряване на качеството на водата и засилване на устойчивостта на крайбрежните райони към климатични промени.

#река Темза

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Генералният директор на БНТ Милена Милотинова получи плакет от ORF на конкурса "Евровизия 2026"
2
Генералният директор на БНТ Милена Милотинова получи плакет от ORF...
Ново силно земетресение разтърси северното крайбрежие на Венецуела
3
Ново силно земетресение разтърси северното крайбрежие на Венецуела
България се изправя срещу Канада в търсене на втора победа във втората седмица на Лигата на нациите
4
България се изправя срещу Канада в търсене на втора победа във...
Бившата полицайка Симона Радева влезе зад решетките на Сливенския затвор
5
Бившата полицайка Симона Радева влезе зад решетките на Сливенския...
Шофьор загина при катастрофа по пътя между две харманлийски села
6
Шофьор загина при катастрофа по пътя между две харманлийски села

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
5
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: Екология

Европа под топлинен купол: 94 милиона преживяха екстремни жеги
Европа под топлинен купол: 94 милиона преживяха екстремни жеги
Горещите вълни продължават с до два месеца по-дълго в някои части на света Горещите вълни продължават с до два месеца по-дълго в някои части на света
Чете се за: 01:37 мин.
Над 40 сигнала за мазут по Южното Черноморие, появиха се нови петна край Синеморец Над 40 сигнала за мазут по Южното Черноморие, появиха се нови петна край Синеморец
8515
Чете се за: 00:57 мин.
МОСВ: Язовирите в страната са запълнени на над 80% от обема си МОСВ: Язовирите в страната са запълнени на над 80% от обема си
Чете се за: 01:22 мин.
Правят проверка заради влошеното качество на водата за къпане в района на Офицерския плаж Правят проверка заради влошеното качество на водата за къпане в района на Офицерския плаж
5286
Чете се за: 01:30 мин.
Спешно започва въздушна обработка срещу комари над езерото Вая край Бургас Спешно започва въздушна обработка срещу комари над езерото Вая край Бургас
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

България срещу Гърция: Плажните цени в Крайморие и Офринио - къде почивката излиза по-евтино?
България срещу Гърция: Плажните цени в Крайморие и Офринио - къде...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
„Любител на екстремното шофиране“: 21-годишният, убил двама тийнейджъри край Мездра, остава в ареста „Любител на екстремното шофиране“: 21-годишният, убил двама тийнейджъри край Мездра, остава в ареста
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Кадър с шофьора на камиона минути преди катастрофата на АМ "Тракия" повдига нови въпроси за трагедията Кадър с шофьора на камиона минути преди катастрофата на АМ "Тракия" повдига нови въпроси за трагедията
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Отново мазут по плажовете: Какво се излива в Черно море - анализ на пробите Отново мазут по плажовете: Какво се излива в Черно море - анализ на пробите
Чете се за: 12:45 мин.
У нас
Броят на загиналите при трусовете във Венецуела достигна 1430 души
Чете се за: 00:32 мин.
Латинска Америка
БАБХ спря близо 5 тона храни при проверки в страната
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Заловиха над половин килограм фентанил на АМ „Тракия“...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Вучич подава оставка до седмици
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ