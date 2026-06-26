Възстановяват устието на Темза чрез засаждане на морска трева

Стотици тръби за засаждане на морска трева са поставени в устието на река Темза. Тръбите са част от мащабен проект за възстановяване на крайбрежните екосистеми на стойност няколко милиона британски лири, съобщи Лондонското зоологическо дружество, цитирано от Синхуа.

Инициативата е насочена към възстановяване на подводни „ливади“ от морска трева, които са ключoви за морското биоразнообразие, включително за рибите, безгръбначните и другите видове, зависещи от крайбрежните екосистеми.

В рамките на проекта в района на Темза се поставят специални тръбички, съдържащи семена от морска трева, които позволяват по-ефективно възстановяване на подводните „ливади“. Според природозащитниците този метод цели ускоряване на естественото разпространение на растението и възстановяване на деградирали морски местообитания.

Морската трева е ключов елемент от крайбрежните екосистеми, тъй като осигурява подслон и храна за множество видове, подобрява качеството на водата и спомага за улавяне на въглерод, посочват от Лондонското зоологическо дружество.

Проектът е част от по-широка инициатива за възстановяване на естуара на Темза, която през последните десетилетия е силно засегната от замърсяването, застрояването и климатичните промени.

Природозащитниците отбелязват, че възстановяването на такива екосистеми може да допринесе и за по-добра защита от наводнения, подобряване на качеството на водата и засилване на устойчивостта на крайбрежните райони към климатични промени.