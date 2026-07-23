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Венеция осъществи рекорден трансфер, привлече нигерийския национал Акор Адамс

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
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Трансферната сума е 17 милиона евро плюс бонуси – безпрецедентна цифра за клуба, който си осигури промоция обратно в Серия "А" през миналия сезон.

Венеция осъществи рекорден трансфер, привлече нигерийския национал Акор Адамс
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Венеция финализира трансфера на Акор Адамс, като нигерийският нападател се превърна в най-скъпото попълнение в историята на клуба. Бившият футболист на Севиля премина задължителните медицински прегледи и подписал четиригодишен договор, като ще прибира заплата от 1,5 милиона евро на сезон.

Трансферната сума е 17 милиона евро плюс бонуси – безпрецедентна цифра за клуба, който си осигури промоция обратно в Серия "А" през миналия сезон.

Нападателят се присъедини към Севиля от Монпелие през януари 2025 г., завършвайки миналия сезон с 10 гола и 3 асистенции в 36 мача.

Треньорът Джовани Стропа изрази задоволство от работата на клуба и посочи къде трябва да се насочат следващите усилия. „Потвърждавам: той е важен играч, който ще ни помогне много. Имаме някои пропуски в защита, ще се опитаме да помислим за това. Не ме бива в назоваването на имена; със сигурност спортният директор Антонели държи и портфейла, така че ще видим какво ще успее да направи. Много съм доволен от работата на клуба", заяви Стропа.

# Акор Адамс #ФК Венеция

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