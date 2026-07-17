Верижна катастрофа образува километрично задръстване на пътя Созопол – Бургас (СНИМКИ)

Верижна катастрофа затруднява движението по главния път Созопол – Бургас. Инцидентът е станал около 8:00 часа тази сутрин, малко преди разклона за квартал „Крайморие“ в посока Бургас.

Ударили са се три леки автомобила, като по тях са нанесени сериозни материални щети. При произшествието няма пострадали.

Заради катастрофата в района се е образувало километрично задръстване, а движението се осъществява затруднено.

Малко по-напред по същия маршрут е възникнала и втора, по-лека катастрофа, която допълнително усложнява трафика.

снимки: Елеана Цанова, БНТ