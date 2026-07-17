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Проверки на НАП: Инспекторите влязоха в заведения в Пловдив

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среднощна проверка нап центъра пловдив
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Среднощна проверка на НАП в Пловдив.

Акцията започна късно снощи в центъра на града. Данъчните влязоха в заведения в квартал „Капана“.

Инспекторите проверяваха за издаването на касови бележки, наличностите в касите, отчетените обороти, дали служителите работят на трудови договори, както и дали осигуровките им са върху реалния размер на заплатите.

От НАП напомнят, че при неиздаване на касов бон санкциите са от 100 до 2000 евро, а при повторно нарушение глобата се удвоява.

Данъчните продължават да следят и движението на цените след въвеждането на еврото. От началото на годината са издадени 1500 акта.

#проверки НАП #НАП #квартал капана #Пловдив

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