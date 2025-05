Верстапен превзе "Имола" за втора победа от началото на сезона във Формула 1

Макс Верстапен с Ред Бул спечели състезанието за Голямата награда на Емилия-Романя в седмия кръг от шампионата на Формула 1. Четирикратният световен шампион бе безупречен днес на "Имола" и се поздрави с втора победа от началото на сезона с време от 1:31:33.199 час. Това е и четвърти пореден успех на нидерландеца на тази писта след 2021, 2022 и 2024 г.

Верстапен започна от второто място на редицата, но още в първата обиколка успя да изпревари тръгналия от полпозишън Оскар Пиастри с феноменална маневра в спирането за "Тамбурело".

Пилотът на Ред Бул не изпусна лидерската позиция докрая на състезанието, въпреки появата на виртуална кола за сигурност, както и реална такава.

В 29-ата обиколка Естебан Окон изгуби мощност в своя Хаас, което форсира виртуалната кола за сигурност. Този развой бе повече от перфектен за четирикратния шампион, който все още не бе влизал в бокса. Големият губещ бе Пиастри, който се нареди четвърти след рестрата.

LAP 29/63 ️ VIRTUAL SAFETY CAR Ocon has pulled up just past Acque Minerali

В 46-ата обиколка пък подобна съдба имаше и Кими Антонели в домашното си Гран при. 18-годишният италианец бе спря в близост до мястото, където и Окон, но този път на пистата излезе истинската кола за сигурност. Отново обаче при рестарта в 53-ата обиколка Верстапен бе безупречен и неутрализира съотборниците в Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис, които малко след това влязоха в спор за второто място, спечелен от великобританеца.

Antonelli starts the long walk back to the pits Horrible luck for the hometown hero

Норис остана на 6.109 секунди от победителя, докато австралиецът Пиастри се нареди трети с изоставане от 12.956 сек. от Верстапен.

След слабата квалификация пилотите на Ферари дадоха повод за радост на италианските фенове, след като Люис Хамилтън се възползва от спора между Алекс Албън с Уилямс и Шарл Льоклер и завърши четвърти, Албън, който бе форсиран извън пистата от Льоклер, получи петата позиция обратно от монегаския пилот на "Черните кончета", който пък остана шести.

Albon chasing down Leclerc for fourth...



It nearly ends in tears as he slips back to sixth behind Hamilton!