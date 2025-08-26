БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ще има ли "утре" за тези 6-ма пилоти от Формула 1?

Спорт
Кои са пилотите с неясно бъдеще и какви перспективи има пред тях според чуждестранните анализатори?

Всяко лято във Формула 1 протича по идентичен начин. Медиите засипват информационния поток с различни спекулации за трансфери на пилоти от един отбор в друг, за тяхното пенсиониране или пък за бъдещия им пробив сред най-бързите на планетата. Ето, че и днес денят се оказа изобилен откъм новини, след като тимът на Кадилак обяви завръщането на Серхио Перес и Валтери Ботас в падока от следващия сезон.

Кадилак обяви избора си на пилоти за 2026 година

Периодът, в който се намираме, несъмнено носи и огромно напрежение на хората, чиито съдби са поставени на карта. Докато не сложиш подписа си върху договор за следващия сезон, нищо не е сигурно. В тези седмици, ако нямаш гарантирано място, трябва да бъдеш перфектен. Независимо дали се опитваш да убедиш в способностите си настоящия си отбор или потенциален нов. През 2025 г. ситуацията не е много по-различна. И ако до днес появата на Кадилак и допълнителните две пилотски позиции даваха надежди на част от онези, чиито места не са съвсем гарантирани, то след днес ситуацията се връща към познатото нормално. И сега големият въпрос е кой накъде?

Простата математика показва, че след обявяването на Перес и Ботас, вакантните позиции за следващата година са 6. Толкова са и пилотите с неясна съдба след края на настоящия сезон. В следващите седмици и месеци именно тези 6-ма пилоти ще карат, за да има "утре" за тях във Формула 1. Защото както практиката през последните години показва, дебютантите са все по-голяма заплаха, а отборите далеч не се страхуват да експериментират с тях. Разбира се обаче има и още един подводен камък - бъдещият шампион във Формула 2 също може да се намеси в уравнението. Ето и кои от пилотите са с неясно бъдеще и какви перспективи има пред тях според чуждестранните анализатори.

Джордж Ръсел

Вероятността британецът да остане без договор във Формула 1 за следващата година е почти толкова голяма, колкото да няма сезон в най-технологичния спорт на планетата. В Мерцедес са наистина доволни от Джордж, но пред неговото бъдеще при "сребърните стрели" има само един проблем. Това е възможността (б.а. ако наистина има такава) да бъде привлечен Макс Верстапен. Макс отрече публично подобен сценарий, но дори той да се реализира, Ръсел може да остане в тима. Ако ли не, следващият кандидат за подписа му ще се намери на секундата, така че Джордж едва ли ще напусне спорта. Факт е обаче, че той все още няма подписан договор.

Кими Антонели

Да, на практика нито един от пилотите на Мерцедес няма подписан контракт за 2026 г. Независимо дали с настоящия си отбор или с някой друг. Младият Антонели е звезда за бъдещето. Въпреки това първоначалният му договор е за 1 сезон с различните опции за продължаването му. Най-вероятно от Мерцедес са се погрижили решението да бъде изцяло тяхно. Кими започна сезона много силно, след което се поизгуби, но потенциалът и скоростта му са без въпросителни.

Лиам Лоусън

Лоусън отдавна се доказа като безкомпромисен пилот на пистата. Проблемът е, че се намира и в безкомпромисна към своите пилоти среда на Ред Бул. Все пак при "биковете" има нов шеф и ние тепърва ще видим последствията от това. Сега Лоусън трябва да се докаже пред него и останалите в екипа, тъй като договорът му изтича в края на 2025 г. Той започна сезона като съотборник на Макс Верстапен, но след само два старта беше понижен в Рейсинг Булс. Добрата новина за пилота е, че според спекулациите Ред Бул няма да го спира, ако пред новозеландецът се появи оферта от друг тим. При тези обстоятелства Лиам може и да бъде във Ф1 и след Нова година.

Юки Цунода

Няколко пъти сме чували от Кристиан Хорнър, че японецът не е достатъчно постоянен. В интерес на истината този негов проблем малко или много се подобрява през последните сезони. За награда японецът беше дарен с място до Макс в Ред Бул, за да замести Лоусън след откриващите състезания за 2025 г. Мнозина казват, че Цунода има по-големи шансове от Лоусън да се задържи в структурата на "биковете", независимо дали в първия или втория им отбор. Самураят е наистина бърз на пистата, а вече натрупа и голям опит. Почти сигурно ще го гледаме и догодина.

Исак Хаджар

През тази година Рейсинг Булс даде второто си място във Формула 1 на младия французин. Всичко това след второто му място в болида на Кампос Рейсинг във Формула 2 сезон по-рано. Годината му сред най-добрите започна притеснително след отпадането в Австралия. В един момент обаче Хаджар взе точки в 5 от 7 последователни старта и впечатли с 6-та позиция в Монте Карло. Последва криза в представянето преди лятната пауза и 5 състезания, в които Исак не завърши в 10-ката. Какво ли ще означава това за 2026 г.? Ще означава, че за Хаджар предстоят много, много важни седмици.

Франко Колапинто

Алпин предприе много интересна пилотска стратегия за 2025 г. Очевидно в отбора бяха решили, че покрай Пиер Гасли ще имат млад и талантлив пилот. В началните състезания това беше Джак Дуън. След 5 старта обаче той беше заменен от Франко Колапинто. Първоначалната идеята беше двамата да се редуват в кокпита на френския тим. Колапинто обаче остана по-дълго от очакваното и за момента Дуън гледа отстрани това, което се случва на пистата. Въпросът е колко още? И изобщо ще получи ли някой от тях двамата договор за 2026 г.? Мястото до Гасли в Алпин все още е свободно!

