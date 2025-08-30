БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в...
Чете се за: 02:12 мин.

Оскар Пиастри изпревари Ландо Норис в квалификацията за Гран при на Нидерландия

Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
12 хилядни разделиха пилотите на Макларън.

Оскар Пиастри
Оскар Пиастри спечели квалификацията за Голямата награда на Нидерландия. Състезателят на Макларън записа най-добрата обиколка за 1:08.662 мин. Втори на само 12 хилядни остана съотборникът му Ландо Норис. Третото място зае местният любимец Макс Верстапен с Ред Бул.

Още в началото Строл се завъртя на последния завой и се удари. Канадецът разби само предното си крило, но на собствен ход съумя да се прибере в бокса и отпадна. Колапинто, Хюлкенберг, Окон и Беърман също отпаднаха. Пиастри бе пред Норис, но разликите не бяха толкова големи, макар че от Ферари пак изоставаха.

Във втората част лисица пресече пистата и мина пред колата на Льоклер, но без да създаде проблем на пилота, като успя и да оцелее. Норис и Писатри слязоха под минута и 9 секунди, но Макс не бе никак далеч от тях. Ферари също подобриха темпото си, а извън топ 10 останаха Антонели, Цунода, Бортолето, Гасли и Албън. Двете коли на Рейсинг Булс обаче продължиха, Сайнц и Алонсо също.

В решаващата фаза Пиастри бе по-бърз от Ландо с 0.012 при първите бързи турове. Макс бе трети пред Ръсел и пилотите на Ферари. Норис не успя да подобри времето си след това и трябваше да се задоволи с втора стартова позиция.

Верстапен остана трети пред Исак Хаджар, който в края изпревари Джордж Ръсел. След това се наредиха Льоклер и Хамилтън, което бе добър резултат за Ферари. Лоусън, Сайнц и Алонсо допълниха десетката.

Състезанието е в неделя, 31 август, от 16:00 часа.

