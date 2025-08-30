БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в...
Чете се за: 02:12 мин.

Ландо Норис спечели и третата свободна тренировка преди Гран при на Нидерландия

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Пилотът на Макларън бе най-бърз във всяка една от свободните тренировки.

Ландо Норис
Снимка: БТА
Ландо Норис завърши доминацията си с Макларън в Гран при на Нидерландия от Формула 1, записвайки хеттрик в свободните тренировки. Днес британският пилот спечели пред съотборника си Оскар Пиастри, побеждавайки дори водещото време от квалификациите през миналата година.

Норис бе първи в чарта и в петъчните тренировки, а днес записа обиколка в рамките на 1:08.972 минути. Той бе по-бърз от най-доброто квалификационно време от миналата година, което бе отново негово, но при 1:09.673 минути.

Пиастри бе с 0.242 секунди по-бавен в летящата си обиколка на 4.259-километровото трасе в Зандвоорт. Джордж Ръсел даде трето време за отбора на Мерцедес с 0.886 секунди пасив от победителя, а Карлос Сайнс бе четвърти за Уилямс. Световният шампион Макс Верстапен от Ред Бул се нареди на пето място с почти секунда изоставане от Норис.

Пиастри все още води в класирането на Формула 1, но преднината му се топи. Норис спечели последното състезание в Унгария и вече има само девет точки пасив.

