Весела Лечева: Днес българският футбол и спорт скърбят

Избраната за председател на Българския олимпийски комитет определи Михайлов като "един от най-добрите вратари в историята на българския футбол".
Избраната за председател на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева изказа съболезнования на семейството и близките на починалия легендарен български футболен вратар Борислав Михайлов.
Той си отиде от този свят на 63-годишна възраст.
Публикацията на Весела Лечева в социалната мрежа "Фейсбук":
Почина Боби Михайлов - капитан на националния отбор по футбол и президент на Българския футболен съюз.
Михайлов беше един от най-добрите вратари в историята на българския футбол, а милиони сънародници свързват кариерата му с онова паметно американско лято - Мондиал 1994 в САЩ.
Борислав Михайлов управлява БФС най-дълго в историята - 16 години. Той е носител на Орден „Стара планина“ I степен и почетен гражданин на София.
Днес не искам да слагам черно-бяла снимка, защото Боби беше цветен в живота си. Съболезнования на семейството и близките.
Днес българският футбол и спорт скърбят.