Весела Лечева: Днес българският футбол и спорт скърбят

Избраната за председател на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева изказа съболезнования на семейството и близките на починалия легендарен български футболен вратар Борислав Михайлов.

Той си отиде от този свят на 63-годишна възраст.

Публикацията на Весела Лечева в социалната мрежа "Фейсбук":

Почина Боби Михайлов - капитан на националния отбор по футбол и президент на Българския футболен съюз.

Михайлов беше един от най-добрите вратари в историята на българския футбол, а милиони сънародници свързват кариерата му с онова паметно американско лято - Мондиал 1994 в САЩ.

Борислав Михайлов управлява БФС най-дълго в историята - 16 години. Той е носител на Орден „Стара планина“ I степен и почетен гражданин на София.

Днес не искам да слагам черно-бяла снимка, защото Боби беше цветен в живота си. Съболезнования на семейството и близките.

Днес българският футбол и спорт скърбят.