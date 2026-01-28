БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Весела Лечева и Володя Златев проведоха среща с президента и ректор на университета на Тайпе

Чете се за: 01:20 мин.
Други спортове
Двете страни подписаха меморандум за обмен на спортисти и треньори между България и Тайван.

Весела Лечева и Володя Златев проведоха среща с президента и ректор на университета на Тайпе
Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и членът на Изпълнителното бюро Володя Златев, който е и председател на федерацията по бадминтон, проведоха среща с ректора и собственик на University of Taipei. Професор Ин-Хао Елтън Чиу заедно с 9-членна делегация от хабилитирани преподаватели е на посещение в България. В рамките на днешната среща беше подписан меморандум за сътрудничество за обмяна на кадри, обучение на студенти и помощ в тренировъчния процес.

Споразумението отваря път за обмен на спортисти и треньори между България и Тайван – с конкретни възможности за бадминтон, както и за борба, вдигане на тежести, бокс, тенис и др. Целта е по-висок стандарт на подготовка, споделяне на методики и реални международни резултати

Вчера в Национална спортна академия „Васил Левски“ също беше подписано споразумение за сътрудничество с делегация на Университета на Тайпе, основан през 1895 г. Професор Ин-Хао Елтън Чиу бе впечатлен от олимпийската история на България. Той отличи работата на президента на федерацията по бадминтон Володя Златев, с когото си партнират.

