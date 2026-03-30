Весела Лечева отправи предложение за решаване на институционалната криза в БОК

Чете се за: 05:32 мин.
Спорт
Председателят на Българския олимпийски комитет честити рождения ден на централата.

Весела Лечева
Снимка: Startphoto.bg
Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева отправи поздравление към българските олимпийци и деятели за 103-а годишнина от учредяването на БОК и направи предложение за решаване на институционалната и управленска криза в организацията.

Ето и цялото обръщение:

Днес отбелязваме 103 години от учредяването на Българския олимпийски комитет.
БОК е един от пионерите в олимпийското движение в Европа. Въпреки че България участва на първите модерни игри през 1896 г., официалното създаване на Българския олимпийски комитет се случва на 30 март 1923 г. и е насочено към подготовката за Париж 1924.

България има общо 231 медала от Олимпийски игри (летни и зимни). Като двукратен олимпийски медалист, но и в ролята ми на избрана за председател на БОК, имах щастието да преживея последните два медала за страната ни на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026, спечелени от Тервел Замфиров и Лора Христова. Те бяха и първите за България на Зимни игри от 20 години насам.

През тези повече от 100 години историята на БОК е свързвана както с легендарни спортисти и техните постижения, така и с ръководителите на олимпийското ни движение – Ефтим Китанчев, Димитър Станчов, Велизар Лазаров, Рашко Атанасов, ген. Владимир Стойчев, Иван Славков, Стефка Костадинова.

В днешния ден отправям предложение за решаване на институционалната криза, в която се намира БОК. То е във връзка със заявеното намерение на г-жа Стефка Костадинова да бъде заличена от Търговския регистър като представляващ Българския олимпийски комитет (БОК) и кандидат-депутат, и почива на три основни пункта:

1. Зачитане на волята на Общото събрание на БОК, проведено на 19 март 2025 г., на което беше избран за нов председател Весела Лечева (с 48 гласа) и ново Изпълнително бюро при участието на 83 от общо 86 члена на Сдружението.

2. Съобразяване с определенията на Международния олимпийски комитет (МОК) по отношение на Българският олимпийски комитет (БОК) от 17 май 2025 г., които са в сила до крайното решение на правните спорове. („Г-жа Лечева и новоизбраното ръководство на БОК ще бъдат единствените лица, които имат право да представляват БОК пред МОК, в рамките на олимпийското движение и на всички признати от МОК събития и игри. Вярваме, че тези правни формалности ще бъдат извършени в пълна хармония, със здрав разум и добросъвестно, така че новоизбраното ръководство на БОК да може да започне работа без по-нататъшно забавяне, в най-добрия интерес на БОК и българските спортисти“.)

С цитираното определение във всички регистри бе записано името на новоизбрания председател на БОК, новоизбраното изпълнително бюро и новоизбрания генерален секретар. Те са и единствените длъжностни лица, които представляват БОК във всички събития на МОК, ЕОК, АНОК и олимпийското движение.

3. Съобразяване с чл. 41, ал. 4 от Устава на БОК, на чието основание г-жа Стефка Костадинова депозира своята оставка пред Агенцията по вписванията.

Предлагам на основание член чл. 41, ал. 4 от Устава на БОК да бъде избран заместник-председател за временно изпълняващ длъжността председател на БОК с изрично условие да бъде предоставено писмено пълномощно на Весела Лечева с оглед резултатите от Общото събрание от 19 март 2025, с оглед становището на МОК от 17 май 2025 г. и с оглед извършените откази от водене на дела от ищците, с което да управлява Българският олимпийски комитет до приключване на висящите съдебни спорове.

Това е единственото възможно решение, с което ще спазим и определенията на Международния олимпийски комитет.

Отправям апел към ищците, които все още не са оттеглили своите искови молби, за което бяха призовани и от г-жа Стефка Костадинова, да го направят.

Българският олимпийски комитет не може да продължи да стои в правен, управленски и институционален вакуум. Предстоят редица събития от международния олимпийски календар, за които няма подготовка, бюджет и финансиране.

Смятам, че сегашната ситуация е безпрецедентна и трябва да предприемем заедно решителни крачки, за да сложим край на продължаващата вече една година криза.

Вярвам, че г-жа Костадинова като голям спортист, който е управлявал най-уважаваната спортна организация в продължение на 20 години, ще намери път за излизане от ситуацията, като двете ще можем да защитим доверието, дадено ни от спортните организации в дух на диалог и разбирателство.

