Весела Лечева се срещна с Боряна Калейн и Мария Гроздева, които ще представляват БОК в Лондон

Председателят на БОК Весела Лечева се срещна с Боряна Калейн и Мария Гроздева, които ще представляват страната ни по време на „8-И ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ И АСАМБЛЕЯ НА СПОРТИСТИТЕ“ в Лондон. Българската номинация за Комисията на спортистите на Европейския олимпийски комитет е сребърната медалистка в художествената гимнастика от Париж 2024 Боряна Калейн. Тя ще бъде придружена от петкратната олимпийска медалистка по спортна стрелба Мария Гроздева, която е и председател на Комисията на спортистите в БОК.



Програмата на конференцията започва на 11-ти ноември в лондонския хотел „Хилтън Метропол“. На следващия ден спортистите ще участват в дискусии, свързани с програмата „Олимпийска солидарност“, предотвратяване на манипулиране на състезания, програмите на Световната антидопингова агенция, лекции за използване на социалните мрежи и други, а вечерта са специални гости на кметството на Лондон.



На 13-ти ноември е изборът на членове на Комисията на спортистите. За 6 вакантни места има 18 кандидати, така че Калейн ще има сериозна конкуренция.

„Вярвам, че ще спечелите симпатиите на останалите държави, така както го направи Малена Замфирова в Малта. Мария Гроздева има опит, познава спортистите и ще бъдете силен отбор“, каза Весела Лечева.

Боряна Калейн ще направи презентация в Лондон не само на своята спортна кариера, но и на мисията, която има извън професионалния спорт.