Весела Лечева: Това е трета инстанция, която потвърждава решенията на Общото събрание

Весела Лечева направи първи коментар за решението на Софийски градски съд по отношение на Общото събрание на Българския олимпийски комитет. Вчера стана ясно, че СГС е признал бившата ни състезателка по спортна стрелба за председател на БОК на първа инстанция.

„На първо място искам да честитя Деня на будителите и ще цитирам един от слоганите на МОК – „Спортът е много повече от спорт“. Спортът е възпитание, образование, възпитание в ценности“, каза Лечева.

"Това е трета инстанция, която потвърждава решенията на Общото събрание", заяви тя след решението на СГС.

„Нека да припомня, че на 19-ти март беше проведено Общото събрание – максимално открито, пред очите на всички медии, нито един от участниците не оспори решенията, не изрази притеснения. Последваха жалби, два дни по-късно. Решението на СГС от 29 октомври категорично и мотивирано отхвърля всички искови претенции на жалбоподателите. Много конкретно са развити мотивите. Оборва се твърдението, че има невалидно пълномощно на Федерацията по хокей на трева, което се оказа лъжа. Отхвърля се твърдението, че събранието не е свикано надлежно. Нещо, с което също бяхме наясно, защото самият факт, че на него са присъствали 83-има от общо 86 члена на БОК по недвусмислен начин показваше, че всички са били известени, както изисква законът и събранието е взело легитимни решения. Третата претенция беше свързана с моята кандидатура и срока на нейното подаване. В решението на съда се казва категорично, че срокът е спазен“, съобщи Весела Лечева.

Избраната за председател на БОК напомни, че вече седем месеца продължава срамна сага, в която по думите ѝ, съвсем незаслужено е въвлечен българският спорт.

„Преди съдебното решение, имахме становищата на двете комисии на Общото събрание, след това две писма на МОК, които бяха получени след изключително внимателно запознаване с фактическата обстановка от тяхна страна. Моето име, това на новия генерален секретар и на новото Изпълнително бюро бяха вписани още преди няколко месеца във всички международни документи и информационни канали“, напомни отново Лечева.

„Оттук нататък зависи от моите колеги, от тяхната съвест, дали ще продължават да поставят на изпитание Българския олимпийски комитет и олимпийското движение. Дали ще продължат тази срамна история, в която въвлякоха страната ни“, добави тя.

„Тази седмица цял свят отбеляза, че остават 100 дни до началото на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина. Вижте дали в страница на БОК съществува такава тема. Дали нещо подсказва, че Олимпийският ни комитет работи и идва най-голямото спортно събитие“, попита бившата ни спортистка и напомни, че информационните канали все още се администрират от старото ръководство.

Весела Лечева се надява спортистите да не са потърпевши от случващото се в БОК.