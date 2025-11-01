БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Весела Лечева: Това е трета инстанция, която потвърждава решенията на Общото събрание

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:37 мин.
Спорт
Запази

Избраната за председател на БОК напомни, че вече седем месеца продължава срамна сага, в която по думите й, съвсем незаслужено е въвлечен българският спорт. 

Весела Лечева
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Весела Лечева направи първи коментар за решението на Софийски градски съд по отношение на Общото събрание на Българския олимпийски комитет. Вчера стана ясно, че СГС е признал бившата ни състезателка по спортна стрелба за председател на БОК на първа инстанция.

„На първо място искам да честитя Деня на будителите и ще цитирам един от слоганите на МОК – „Спортът е много повече от спорт“. Спортът е възпитание, образование, възпитание в ценности“, каза Лечева.

"Това е трета инстанция, която потвърждава решенията на Общото събрание", заяви тя след решението на СГС.

„Нека да припомня, че на 19-ти март беше проведено Общото събрание – максимално открито, пред очите на всички медии, нито един от участниците не оспори решенията, не изрази притеснения. Последваха жалби, два дни по-късно. Решението на СГС от 29 октомври категорично и мотивирано отхвърля всички искови претенции на жалбоподателите. Много конкретно са развити мотивите. Оборва се твърдението, че има невалидно пълномощно на Федерацията по хокей на трева, което се оказа лъжа. Отхвърля се твърдението, че събранието не е свикано надлежно. Нещо, с което също бяхме наясно, защото самият факт, че на него са присъствали 83-има от общо 86 члена на БОК по недвусмислен начин показваше, че всички са били известени, както изисква законът и събранието е взело легитимни решения. Третата претенция беше свързана с моята кандидатура и срока на нейното подаване. В решението на съда се казва категорично, че срокът е спазен“, съобщи Весела Лечева.

Избраната за председател на БОК напомни, че вече седем месеца продължава срамна сага, в която по думите ѝ, съвсем незаслужено е въвлечен българският спорт.

„Преди съдебното решение, имахме становищата на двете комисии на Общото събрание, след това две писма на МОК, които бяха получени след изключително внимателно запознаване с фактическата обстановка от тяхна страна. Моето име, това на новия генерален секретар и на новото Изпълнително бюро бяха вписани още преди няколко месеца във всички международни документи и информационни канали“, напомни отново Лечева.

„Оттук нататък зависи от моите колеги, от тяхната съвест, дали ще продължават да поставят на изпитание Българския олимпийски комитет и олимпийското движение. Дали ще продължат тази срамна история, в която въвлякоха страната ни“, добави тя.

„Тази седмица цял свят отбеляза, че остават 100 дни до началото на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина. Вижте дали в страница на БОК съществува такава тема. Дали нещо подсказва, че Олимпийският ни комитет работи и идва най-голямото спортно събитие“, попита бившата ни спортистка и напомни, че информационните канали все още се администрират от старото ръководство.

Весела Лечева се надява спортистите да не са потърпевши от случващото се в БОК.

„Спряното финансиране на дейностите на БОК от МОК, за съжаление, вече е факт. Наскоро МОК изиска личните банкови сметки на спортистите, за да може да преведе олимпийските им стипендии. Това се прави, след като МОК съобщи по надлежния ред, че прекратява всякакви плащания по сметката на БОК, докато тя се ползва от старото ръководство. Намираме се наистина в абсурдна ситуация, в която бяхме въвлечени от г-жа Костадинова и наши колеги, в кавички“, каза още Лечева, като напомни, че е предлагала многократно варианти за съвместно управление с два подписа, което да не ощетява олимпийската ни централа.

#Български олимпийски комитет (БОК) #Стефка Костадинова #Весела Лечева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на Републиката (СНИМКИ)
1
Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на...
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
2
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
3
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи коментар пред БНТ след оттеглянето си от поста
5
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи...
Моторист загина при катастрофа в Пловдив
6
Моторист загина при катастрофа в Пловдив

Най-четени

Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
1
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
2
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
3
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
4
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
5
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...

Още от: Още

Спортни новини 01.11.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 01.11.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 01.11.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 01.11.2025 г., 12:25 ч.
24 състезатели ще представляват България на световното по скокове на батут 24 състезатели ще представляват България на световното по скокове на батут
Чете се за: 02:40 мин.
Зам.-министър Петър Младенов: България е родина на талантливи, амбициозни и можещи млади хора Зам.-министър Петър Младенов: България е родина на талантливи, амбициозни и можещи млади хора
Чете се за: 02:00 мин.
Спортни новини 31.10.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 31.10.2025 г., 20:50 ч.
Снежана Граматикова пета на европейското по джудо до 23 г. Снежана Граматикова пета на европейското по джудо до 23 г.
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Чете се за: 17:05 мин.
По света
България отдаде почит на своите будители България отдаде почит на своите будители
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Имаме ли съвременни будители?
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Съкровищата на Египет на едно място: Откриват Големия музей в Гиза
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя, може да...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ