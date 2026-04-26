Весела Лечева участва в „Дискусия за бъдещето“ на Европейската конфедерация по стрелба във Франкфурт

Избраната за председател на БОК и вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба Весела Лечева участва като основен лектор в „Дискусия за бъдещето“ във Франкфурт. Във фокуса бе поставено бъдещето на спортистите след края на състезателната им кариера - предизвикателства, нови насоки и начините, по които те могат да останат част от спортната общност.

„Преходът на състезателите след края на елитната им спортна кариера се превърна в значително и системно предизвикателство. Той се характеризира със значителни трудности в среда, в която спортът става все по-професионален и започва на много по-ранна възраст. Откритото обсъждане на този въпрос и повишаването на осведомеността са съществени стъпки към обръщане на тази тенденция и стигането до успеши решения“, каза Весела Лечева.

„Следвайки насоките и подхода на МОК, ние трябва да определим политиките и мерките, които са най-подходящи за нашия спорт и ефективни за нашите федерации и спортисти“, сподели още Лечева, която е и председател на Българския стрелкови съюз.

„Атлетите, които спират с професионалния спорт, се сблъскват със сложен преходен период, в който трябва да се справят с „празнотата“, характеризираща се със значителни психологически, физически и финансови промени“, добави още вицепрезидентът на европейската стрелба.

Весела Лечева цитира и международни изследвания, според които 70% от спортистите изпитват тревожност и депресия след края на своята кариера. Преходът от силно организирана среда, в която се работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, към среда без определени цели или отговорности често предизвиква загуба на идентичността. За тези, които не разполагат с договори за милиони долари, внезапното прекъсване на доходите – особено вследствие на непредвидени контузии – ги поставя във финансово уязвимо положение. Много от оттеглилите се от спорта се връщат на пазара на труда в края на 20-те или на 30-те си години с „празно CV“ и страх да се конкурират на традиционния пазар на труда.

По време на дискусията бяха набелязани мерки за подобряване на средата на развитие на спортистите и възможности за обучения и програми, които да ги подготвят за живота им извън спорта. Ключовите области са психично здраве и психологическа подкрепа, инструменти за кариерно ориентиране, включително менторство между връстници и центрове за кариерно консултиране, образование и обучение, предприемачество и финансова грамотност.