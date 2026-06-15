Вицепремиерът Александър Пулев: Ще активираме всички насърчителни мерки, за да осигурим мощна подкрепа за българските производители

Ще активираме всички насърчителни инструменти и мерки за растеж, за да осигурим мощна подкрепа за българските и местните производители. Енергоемките производства са критичен фактор за преодоляването на регионалните дисбаланси и за устойчивото развитие на българската икономика. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на официалната церемония по откриването на нови производствени мощности в завод „Алкомет“ в Шумен, съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката.

По думите му енергоемките предприятия създават над 25% от брутната добавена стойност в икономиката на страната и осигуряват заетост на повече от 215 000 души.

„Зад тези работни места стоят семейства, домакинства, цели общности и региони“, подчерта вицепремиерът Александър Пулев.

Той заяви категоричната подкрепа на правителството за българската индустрия и насърчаването на стратегическите инвестиции, като посочи проекта на „Алкомет“ като пример за успешно партньорство между държавата и бизнеса. Инвестицията е на стойност 70 млн. евро и ще създаде 160 нови работни места.

Вицепремиерът Александър Пулев се обърна към г-н Фикрет Индже, мажоритарен собственик на „Алкомет“ АД:

„Изминахме дълъг път заедно. Първите разговори започнаха още по време на служебния кабинет на Гълъб Донев, когато получихте устойчивата подкрепа на държавната администрация за реализирането на този проект. Заедно с президента Румен Радев бяхме свидетели на първата копка, а днес, малко повече от година и половина по-късно, отново сме тук, за да видим впечатляващия прогрес и високото темпо, което наложихте в индустрията“.

Икономическият министър отправи ясно послание към инвеститорите и производителите, че могат да разчитат на последователна институционална подкрепа и предвидима бизнес среда. По време на събитието вицепремиерът Александър Пулев представи и основните приоритети на правителството за подобряване на инвестиционния климат.

„Работим на пълни обороти. Успяхме да започнем и да завършим цялостна административна реформа само в рамките на един месец. Преструктурирахме работата на Министерския съвет с ясни центрове на отговорност в областта на дигиталната трансформация и инвестиционната политика“, каза той.

Като част от реформата е създадено и ново координационно звено за инвестициите към Министерския съвет.

„Това беше желание на бизнеса и на индустрията. Това е ваша реформа. Чрез нея ще осигурим по-бързо, по-ефективно и по-предвидимо обслужване на стратегическите инвестиционни проекти“, подчерта вицепремиерът Пулев.

Той съобщи още, че до дни ще се проведе първото заседание на новосъздадения Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет.

„Лично премиерът Румен Радев ще даде посоката и ще очертае приоритетите пред съвета, включително конкретни мерки за намаляване административната тежест и регулациите пред бизнеса. Нашата амбиция е държавата да ускорява иновациите и инвестициите, а не да бъде тяхна спирачка“, заяви той.

В заключение Александър Пулев подчерта, че правителството ще продължи да работи в тясно партньорство с инвеститорите и производителите за повишаване конкурентоспособността на българската икономика.