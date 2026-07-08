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Акценти от срещата на НАТО: Засилването на отбранителния капацитет на Европа и войните в Близкия изток и Украйна

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Проведе се среща на американския президент Доналд Тръмп с Володимир Зеленски

Снимка: БТА
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Премиерът Румен Радев се срещна с украинския президент Володимир Зеленски в рамките на Срещата на върха на НАТО. Те са обсъдили сътрудничеството между двете страни в енергетиката и доставките на ресурси, включително природен газ. Разнообразяването на енергийните източници и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа също бяха сред акцентите на срещата.

Засилването на отбранителния капацитет на Европа и войните в Близкия изток и Украйна доминират форума на НАТО. Току-що се проведе и среща на америкинският празидент Доналд Тръмп с Володимир Зеленски.

Единно ли е НАТО – това е въпросът, който виси над срещата на върха в Анкара. Ако съдим по изказванията на лидерите – да, всички 32 държави членки остават ангажирани с общата ни отбрана. Но под повърхността се усеща напрежение – генералният секретар на НАТО Марк Рюте беше принуден още в първите часове на деня да увери, че американският президент Доналд Тръмп все още остава ангажиран с Пакта. Самият Тръмп обаче взриви лидерите още с вчерашното си изказване за Гренландия и с оплакването, че няма подкрепа за операцията му срещу Иран.

Войните в Близкия изток и в Украйна естествено са основна тема, която доминира разговорите в Анкара. Засилване на подкрепата за Украйна, засилване на отбраната за европейските съюзници и Канада – всичко това стои на масата за разговорите. Дали разногласията ще бъдат изчистени в рамките на деня, ще стане ясно по време на заключителните пресконференции.

Дълбока трансформация на НАТО и необходимост от засилване на отбранителните способности на Европа – това бяха думите на премиера Румен Радев преди началото на днешното заседание на лидерите на 32-те.

Румен Радев, министър-председател на България: "Специално за България укрепването на нашия собствен национален отбранителен капацитет означава, че страната ни се превръща във важен фактор на стабилност в критичния и стратегически важен за Алианса Черноморски регион. Постигането на целта на НАТО за 5% от Брутния вътрешен продукт за отбрана за нас означава развитие не само на класическите отбранителни способности, но и инвестиции в инфраструктура, в свързаност, в дигитална устойчивост и киберсигурност."

Засилване на подкрепата за Украйна обсъждат лидерите на Пакта и България ще участва, но не и с цената на социалните разходи, увери Радев.

Румен Радев, министър-председател на България: "Редица български правителства подкрепяха системно и всестранно Украйна и с финансова, и с медицинска, и с хуманитарна, и с военна подкрепа. Но всички български политици, които най-много обещаваха финансова подкрепа за Украйна, направиха много малко за развитието на нашата икономика и за осигуряване на средства в нашия бюджет."

Единството на НАТО беше поставено отново под въпрос с изказването на Доналд Тръмп вчера, че САЩ трябва да контролират Гренландия.

Румен Радев, министър-председател: "Аз мисля, че може да бъде намерено едно рационално решение, така че Гренландия и в момента предоставя възможност за базиране на военна техника, за базиране на военни способности на нейната територия. Така че просто този процес може да бъде разширен. Не, тази тема периодично избухва. Аз не очаквам това да се случи. И мисля, че Европа стои единна зад Дания в този спор."

В отговор на въпрос на чужди медии за посланието му към руския президент Владимир Путин Румен Радев заяви отново, че с конвенционални средства ядрена държава като Русия не може да бъде победена, и настоя да се седне на масата за преговори.

Румен Радев, министър-председател на България: "Моето послание е ясно – ние, колективният Запад, се опитваме да постигнем конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да имаме достатъчно възможности да се справим с техните хиперзвукови ракети. И това увеличава драматично риска от ескалация, от възможността за ядрен отговор. И това е много, много опасно. Затова трябва да осигурим условия възможно най-скоро за дипломация и мир и да не ескалираме."

Голямата новина от срещата на върха дойде по време на двустранни разговори между генералния секретар на НАТО Марк Рюте и американския президент Доналд Тръмп. Разговори, заради които се забави началото на заседанието. Именно по време на тези разговори Доналд Тръмп обяви, че слага край на примирието с Иран. Използва доста остър език, нарече иранците "измамници" и "раково образувание" и каза, че няма смисъл да преговаря с тях. Самият Рюте обяви, че американските удари, които тази нощ бяха нанесени по ирански позиции, са били абсолютно необходими.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "За мен примирието приключи. Не искам да се занимавам с тях повече. Те не стават за нищо. Това са болни хора, ръководени от болни, зли, агресивни хора. И ако разполагат с ядрено оръжие, ще го използват. Ако питате мен – с примирието е свършено. Има нещо сбъркано при тях. Казахме им: "Направете си погребалната церемония." Вместо това те започнаха да изстрелват ракети по корабите ни. Ето защо тази нощ ги ударихме много силно. Бих казал, че съотношението на силите ни е 20 към 1. Казах им: "Всеки път, когато ни ударите, ние също ще ви поразим."

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "Това беше абсолютно необходимо. Когато има примирие и Иран на практика го нарушава с нападенията срещу кораби, е изключително важно САЩ да реагират решително. Очаквам днес съюзниците да потвърдят отново, че Иран никога, под никакви обстоятелства, не трябва да придобие ядрен потенциал. И второ – че принципът на свободата на корабоплаването и пълното отваряне на Ормузкия проток е абсолютно необходимо условие от решаващо значение за всички 32-ма съюзници."

И във втория ден от срещата на върха на НАТО Доналд Тръмп повтори критиките срещу Алианса за придобиването на Гренландия и за разходите за отбрана. Със сигурност не даде знак, че днес съюзниците ще демонстрират единство, а не разногласия.

#Среща на НАТО в Анкара #премиера Румен Радев #Доналд Тръмп # Володимир Зеленски #Владимир Путин #Марк Рюте #Иран #НАТО

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