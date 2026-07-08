БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Иван Демерджиев: Големият въпрос е защо години наред...
Чете се за: 03:00 мин.
Тръмп обяви края на примирието: САЩ и Иран отново на ръба...
Чете се за: 00:45 мин.
НС избра Антоан Гечев за председател на Държавна агенция...
Чете се за: 02:50 мин.
Румен Радев на срещата на НАТО в Анкара: България ще...
Чете се за: 03:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦИК и Общественият съвет надграждат сътрудничеството си за подобряване на Изборния процес

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Политика
Запази
ради
Слушай новината

Новият състав на Централната избирателна комисия (ЦИК) проведе първата си работна среща с Обществения съвет към комисията, в която част от представителите на неправителствените организации се включиха онлайн. Срещата постави начало на по-активно сътрудничество, координация и конструктивен диалог с цел по-ефективно използване на експертния потенциал на организациите от гражданския сектор.

Основен акцент в работната среща беше представената от Обществения съвет - презентация, посветена на анализ на машинното гласуване. В рамките на дискусията беше направено предложение да бъде сформирана съвместна работна група, която да анализира и обсъди процеса по проверката на машините за гласуване и механизма за отпечатване и извеждане на бюлетините за машинно гласуване.

Сред обсъдените теми бяха още подготовката на предстоящата разяснителна кампания за правата и задълженията на избирателите, както и възможностите експертизата на Обществения съвет да бъде използвана по-активно при разработването на информационните инициативи на ЦИК.

Участниците в срещата потвърдиха общото си разбиране, че доброто партньорство между ЦИК и Обществения съвет е важна предпоставка за повишаване на прозрачността, общественото доверие и ефективността на изборния процес.

ЦИК ще продължи да работи в открит диалог с Обществения съвет, като използва експертния му потенциал в усилията за усъвършенстване на организацията и провеждането на изборите в съответствие с принципите на законност, прозрачност и защита на избирателните права.

#машинното гласуване #Обществения съвет #изборен процес #сътрудничество #цик

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Приятелката на Никола Бургазлиев, която е била в катастрофиралото АТВ, даде показания пред съда в Бургас
3
Приятелката на Никола Бургазлиев, която е била в катастрофиралото...
Избраха проф. д-р Елиза Стефанова за ректор на СУ
4
Избраха проф. д-р Елиза Стефанова за ректор на СУ
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Осъдиха на 10 години затвор шофьора на турския тир, причинил смъртта на 9-годишната Крисия
6
Осъдиха на 10 години затвор шофьора на турския тир, причинил...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
6
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...

Още от: У нас

Издирва се 20-годишен млад мъж с аутизъм В Благоевградско
Издирва се 20-годишен млад мъж с аутизъм В Благоевградско
Шофьорът, причинил смъртта на две жени във Варна, остава с мярка "подписка" Шофьорът, причинил смъртта на две жени във Варна, остава с мярка "подписка"
Чете се за: 01:50 мин.
Тир се запали на АМ “Тракия” в близост до Пазарджик Тир се запали на АМ “Тракия” в близост до Пазарджик
Чете се за: 00:32 мин.
Горещо днес, захлаждане утре Горещо днес, захлаждане утре
Чете се за: 02:07 мин.
Първият професионален радиотелескоп ще заработи в обсерваторията "Рожен" Първият професионален радиотелескоп ще заработи в обсерваторията "Рожен"
Чете се за: 02:32 мин.
ВСС отложи решението за временно отстраняване на градския прокурор Емилия Русинова ВСС отложи решението за временно отстраняване на градския прокурор Емилия Русинова
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Тръмп обяви края на примирието: САЩ и Иран отново на ръба на война
Тръмп обяви края на примирието: САЩ и Иран отново на ръба на война
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Румен Радев: Подкрепа за Украйна, но не за наша сметка Румен Радев: Подкрепа за Украйна, но не за наша сметка
Чете се за: 04:55 мин.
По света
Издирва се 20-годишен млад мъж с аутизъм В Благоевградско Издирва се 20-годишен млад мъж с аутизъм В Благоевградско
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Големият въпрос е защо години наред никой не дръзна да проверява Пеевски Иван Демерджиев: Големият въпрос е защо години наред никой не дръзна да проверява Пеевски
Чете се за: 03:00 мин.
Политика
Депутатите отново отварят Изборния кодекс и обсъждат промени
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Мъж нападна ученик на плажа в Китен
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
МВР прави всичко възможно, за да открие час по-скоро 11-годишната...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
НС избра Антоан Гечев за председател на Държавна агенция...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ