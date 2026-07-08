Съдът върна на прокуратурата делото срещу Иван Демерджиев и нов обвинителен акт до момента не е внесен

Софийският градски съд върна на прокуратурата делото срещу Иван Демерджиев и нов обвинителен акт до момента не е внесен. Разследването е по сигнал на Калин Стоянов за анекс към договора за системата за новите лични документи.

Отменен е и актът от ревизията на АДФИ на процедурата и изпълнението на договора за новата система за издаване на лични документи.

Според наши източници във вторник Иван Демерджиев заминава за САЩ за участие във форум, организиран от държавния секретар Марко Рубио.

Очаква се да се има срещи по темата за санкциите "Магнитски".

Съдът е отменил акта от ревизията на АДФИ на процедурата и изпълнението на договора за новата система за издаване на лични документи.