Виктор Марков с победи на сингъл и на двойки на турнир в Мексико

Виктор Марков постигна победи на сингъл на на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Мансанийо (Мексико) с награден фонд 30 хиляди долара.

20-годишният Марков стартира с успех в надпреварата поединично над белгиеца Майкел Де Бус с 6:2, 7:5 за 93 минути, след като навакса изоставане от 2:5 във втория сет.

За място на четвъртфиналите той ще играе срещу Грей Волцк (САЩ).

В надпреварата при дуетите Марков и Едоардо Линиере (Италия) достигнаха четвъртфиналите, след като спечелиха с 6:0, 4:6, 10-6 срещу поставените под номер 4 Родриго Алухас (Мексико) и Антоан Берже (Франция). Следващите им съперници ще бъдат Лансе Лахе (Мексико) и Тадео Менео (Аржентина).