Виктория Томова изпусна два мачбола и отпадна от US Open

Виктория Томова отпадна във втория кръг в квалификациите на Откритото първенство по тенис на САЩ.

Първата ракета на България пропусна два мачбола и загуби с 6:3, 5:7, 4:6 от Хане Вандевинкел (Белгия). Срещата продължи 2 часа и 42 минути.

Томова започна добре мача и след два пробива в първия сет го спечели с 6:3.

Българката продължи да доминира и проби за 2:0 във втората част. Вандевинкел изравни за 2:2, но Вики отново поведе с 4:2 и 5:3, като при този резултат сервира за спечелване на мача. Българката обаче допусна пробив, а при 5:4 пропусна два мачбола при сервис на Вандевинкел. За съжаление Томова не се възползва, а след това загуби сета с 5:7.

В третата решаваща част Томова поведе с 4:2, но загуби следващите четири гейма, като по този начин отпадна от надпреварата.

В мач за влизане в основната схема Хане Вандевинкел ще срещне австралийката Присила Хон, която победи германката Юле Ниймайер с 6:4, 6:3.