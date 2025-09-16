Евродепутатът Ивайло Вълчев: Европейският съюз е в една системна криза

Европейският съюз е изправен пред криза, която рядко се вижда на публичната сцена: докато светът се движи с ускорена скорост, Европа продължава да обсъжда, да договаря и да търси консенсус. На фона на войната в Украйна, недоверието между държавите членки и споровете за стратегическа автономност се усещат с всяка новина за провокации и разногласия. Това коментира в студиото на "Денят започва" Ивайло Вълчев, член на Европейския парламент от групата на консерваторите и реформистите, избран от листите на "Има такъв народ".

"Европейският съюз е в една системна криза. Докато националните държави могат да вземат решения по-бързо, в Европа липсва ясно лидерство и посока", посочи Вълчев.

Той смята, че кризата не е ограничена само до отделни държави като Германия или Франция, а обхваща целия съюз, като липсата на единна политика се усеща особено ясно в контекста на конфликта в Украйна.

"Няма яснота дали Европа като цяло ще застане зад Украйна или отделни страни ще действат според личния си интерес", допълни Вълчев.

Европейският гражданин изпраща своя глас чрез изборите за Европейски парламент, но според Вълчев резултатът често остава необратим в политическата реалност:

"Изборът на гражданите не се отразява пряко в състава на Европейската комисия. Затова ролята на парламента е да накланя решенията на комисията в посока, която гражданите ще усетят."

Вълчев критикува и сделките между ЕС и САЩ:

"Америка подхожда прагматично – готова е да се договаря според своите интереси. Европа се опита да остане обединена, но вътрешните различия усложняват процеса."

По темата за Украйна, евродепутатът използва ярка метафора:

"Да обещаваш членство на Украйна, без да можеш да го осигуриш, е като да подариш лепенка на охранителна фирма за врата – ясно е, че някой наблюдава, но реалната защита липсва."

Според него, проблемите на ЕС са и организационни:

"Консенсусният модел затруднява бързите решения. Правото на вето гарантира защитата на всички страни, но забавя реакцията на съюза", обясни Вълчев.

Вътрешнополитическата ситуация в България също не го оставя безразличен:

"Българският политически живот напомня ситуация, в която различни кредитори идват и лепят лепенки на вратата. Вотове на недоверие се превръщат в рутинна практика, която следва външни програми за действие, а не национални интереси", смята той.

Ивайло Вълчев подчерта нуждата от ефективно управление и диалог с обществото:

"Управлението трябва да бъде сензитивно към случващото се и да показва, че чува гражданите. Европа и България са изправени пред сложни геополитически и вътрешнополитически предизвикателства, а ключът е ефективност, лидерство и последователни действия."

Вижте целия разговор във видеото