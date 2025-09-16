БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Евродепутатът Ивайло Вълчев: Европейският съюз е в една системна криза

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
Политика
Запази

ЕС предлага "лепенка на охранителна фирма" вместо реална защита на Украйна, смята той

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Европейският съюз е изправен пред криза, която рядко се вижда на публичната сцена: докато светът се движи с ускорена скорост, Европа продължава да обсъжда, да договаря и да търси консенсус. На фона на войната в Украйна, недоверието между държавите членки и споровете за стратегическа автономност се усещат с всяка новина за провокации и разногласия. Това коментира в студиото на "Денят започва" Ивайло Вълчев, член на Европейския парламент от групата на консерваторите и реформистите, избран от листите на "Има такъв народ".

"Европейският съюз е в една системна криза. Докато националните държави могат да вземат решения по-бързо, в Европа липсва ясно лидерство и посока", посочи Вълчев.

Той смята, че кризата не е ограничена само до отделни държави като Германия или Франция, а обхваща целия съюз, като липсата на единна политика се усеща особено ясно в контекста на конфликта в Украйна.

"Няма яснота дали Европа като цяло ще застане зад Украйна или отделни страни ще действат според личния си интерес", допълни Вълчев.

Европейският гражданин изпраща своя глас чрез изборите за Европейски парламент, но според Вълчев резултатът често остава необратим в политическата реалност:

"Изборът на гражданите не се отразява пряко в състава на Европейската комисия. Затова ролята на парламента е да накланя решенията на комисията в посока, която гражданите ще усетят."

Вълчев критикува и сделките между ЕС и САЩ:

"Америка подхожда прагматично – готова е да се договаря според своите интереси. Европа се опита да остане обединена, но вътрешните различия усложняват процеса."

По темата за Украйна, евродепутатът използва ярка метафора:

"Да обещаваш членство на Украйна, без да можеш да го осигуриш, е като да подариш лепенка на охранителна фирма за врата – ясно е, че някой наблюдава, но реалната защита липсва."

Според него, проблемите на ЕС са и организационни:

"Консенсусният модел затруднява бързите решения. Правото на вето гарантира защитата на всички страни, но забавя реакцията на съюза", обясни Вълчев.

Вътрешнополитическата ситуация в България също не го оставя безразличен:

"Българският политически живот напомня ситуация, в която различни кредитори идват и лепят лепенки на вратата. Вотове на недоверие се превръщат в рутинна практика, която следва външни програми за действие, а не национални интереси", смята той.

Ивайло Вълчев подчерта нуждата от ефективно управление и диалог с обществото:

"Управлението трябва да бъде сензитивно към случващото се и да показва, че чува гражданите. Европа и България са изправени пред сложни геополитически и вътрешнополитически предизвикателства, а ключът е ефективност, лидерство и последователни действия."

Вижте целия разговор във видеото

#войната в Украйна #Ивайло Вълчев #"Има такъв народ" #евродепутат #Европейски съюз

Последвайте ни

ТОП 24

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Почина отец Иван от Нови хан
2
Почина отец Иван от Нови хан
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
3
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
4
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население
5
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася...
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
6
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Почина отец Иван от Нови хан
5
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: Политика

Цветлин Йовчев: България също може да стане обект на провокация от страна на Русия - засега сме лесна мишена
Цветлин Йовчев: България също може да стане обект на провокация от страна на Русия - засега сме лесна мишена
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в Полша и Румъния МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в Полша и Румъния
Чете се за: 02:37 мин.
Президентът Радев: От подема на образованието зависи нашето бъдеще Президентът Радев: От подема на образованието зависи нашето бъдеще
Чете се за: 02:40 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда, гласуването - вероятно в четвъртък Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда, гласуването - вероятно в четвъртък
Чете се за: 01:00 мин.
Президентът Радев към учениците: Използвайте предизвикателствата като трамплин за бъдещи успехи Президентът Радев към учениците: Използвайте предизвикателствата като трамплин за бъдещи успехи
Чете се за: 00:37 мин.
Премиерът Желязков: Над 20% от учителите са под 35 г., все повече млади хора избират тази професия Премиерът Желязков: Над 20% от учителите са под 35 г., все повече млади хора избират тази професия
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в над 10 села в община Елена
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в над...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Воден режим и в Ловеч: Загубите на вода са над 50%, регионалният министър поиска оставката на шефа на ВиК Воден режим и в Ловеч: Загубите на вода са над 50%, регионалният министър поиска оставката на шефа на ВиК
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Евродепутатът Ивайло Вълчев: Европейският съюз е в една системна криза Евродепутатът Ивайло Вълчев: Европейският съюз е в една системна криза
Чете се за: 03:30 мин.
Политика
Стефан Бакалов: Наркотрафикът към Турция расте, превенцията при децата е ключова Стефан Бакалов: Наркотрафикът към Турция расте, превенцията при децата е ключова
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Удължават до 72 часа задържането на прокурорския син с 50 кг марихуана
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Израелската армия започна сухопътна офанзива в град Газа
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Тръмп пристига отново във Великобритания
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Слънчево време във вторник
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ