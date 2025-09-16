БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в над 10 села в община Елена

от БНТ
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Причината – изчезващи местни водоизточници заради сушата и остарялата водопреносна мрежа

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Над 10 населени места в община Елена са изправени пред безпрецедентен воден режим – пускат вода едва по един час, два пъти седмично. Парадоксът е, че някои от селата се намират буквално на брега на язовир "Йовковци", който снабдява седем общини в региона. Причината – изчезващи местни водоизточници заради сушата и остарялата водопреносна мрежа.

Самият язовир "Йовковци" захранва седем общини от област Велико Търново, както и община Априлци в област Габрово. Парадоксът е, че населените места в община Елена никога не са се захранвали от язовира, а разчитат на местни водоизточници, които заради климатичните промени и сушата през последните години изчезват

Според кмета на община Елена инж. Дилян Млъзев, проблемът става все по-сериозен:

"Осем са населените места в общината, които са на воден режим, плюс четири улици в град Елена, които реално са махали със собствени водоизточници. Всички тези места имат собствени водоизточници, но поради намалелите валежи, дебитът им е крайно недостатъчен. Това не е нещо ново, но става все по-притеснително."

По думите му, със заповед е забранено и ползването на питейна вода за непитейни нужди като миене на коли, пълнене на басейни и поливане, но контролът е изключително труден.

Главният инженер на общината Христо Симеонов смята, че причината е основно климатичната промяна, дългото засушаване и намаляването на водоизточниците, както и старата водопреносна система:

"За различните населени места причината е различна – липса на водоизточници, нужда от ремонти или недостатъчни количества въпреки подмяната на мрежата", добави той.

Симеонов подчерта, че се работи по проекти за допълнително водоснабдяване, но процедурите са твърде тежки:

"Минават година и половина – две от началото на проектирането до издаването на разрешение за строеж. В момента положението е кризисно и държавата трябва да подходи с кризисни мерки."

Най-потърпевши са жителите на селата. Кметският наместник на няколко населени места Снежана Стоянова заяви:

"Вода има два пъти в седмицата по един час. Проблем е и водопреносната мрежа в село Илиевци, където стават най-честите аварии. Дебитът на водата падна и положението е много сложно."

"Много трудно се оправяме, но се справяме. За държавните служители това е проблем по документи в рамките на работния ден, но за нас това е ежедневие", каза жител на село Средни колиби.

Община Елена работи върху проекти за нови сондажи и допълнителни водоизточници. Въпреки това, местните власти и жителите настояват за намеса на държавата и ускоряване на процедурите, за да се намери устойчиво решение на проблема.

Вижте повече в прякото включване на Мирела Дончева

#язовир "Йовковци" #община Елена #засушаване #населени места без вода #воден режим #без вода

