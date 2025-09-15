Полицията изяснява случай на влизане на членове на БОЕЦ в Областната управа в София

Полицията в София изяснява случай от следобедните часове на деня, при който членове на гражданско сдружение БОЕЦ са влезли в сградата на Областната управа в София.

От полицията уточниха, че на място са били изпратени екипи на Четвърто РПУ. В столичната полиция е образувана преписка заради станалото.

Очаква се материалите по случая да бъдат докладвани на Районна прокуратура в София.

Нахлуването на представители на сдружение БОЕЦ в сградата на Областната администрация в София е уронване на престижа на администрацията, заяви областният управител Стефан Арсов по повод влизането им в сградата в столицата.

По-рано от сдружението съобщиха в пост във "Фейсбук" , че са "пробили и влезли“ в сградата на областната управа да търсят Арсов, а по-късно на мястото са дошли полицаи.

"Днес бях в отпуск и колегите ми сигнализираха, че от БОЕЦ са нахлули в сградата без предварителна покана или уговорка. Не са имали писмо или молба за среща с мен, посочи Арсов.

Той допълни, че от сдружението са търсили отговори, за които може да се пита по официален път.

Областният управител посочи още, че от (СДВР) работят по случая. Още не може да се каже за материални щети, но има нематериални – уронване на престижа на институцията, отправени обиди и пр., посочи Арсов.