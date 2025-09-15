БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Чете се за: 03:52 мин.
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не...
Чете се за: 01:45 мин.
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:37 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Полицията изяснява случай на влизане на членове на БОЕЦ в Областната управа в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Запази
полиция - патрулка - катастрофа
Снимка: БТА
Слушай новината

Полицията в София изяснява случай от следобедните часове на деня, при който членове на гражданско сдружение БОЕЦ са влезли в сградата на Областната управа в София.

От полицията уточниха, че на място са били изпратени екипи на Четвърто РПУ. В столичната полиция е образувана преписка заради станалото.

Очаква се материалите по случая да бъдат докладвани на Районна прокуратура в София.

Нахлуването на представители на сдружение БОЕЦ в сградата на Областната администрация в София е уронване на престижа на администрацията, заяви областният управител Стефан Арсов по повод влизането им в сградата в столицата.

По-рано от сдружението съобщиха в пост във "Фейсбук" , че са "пробили и влезли“ в сградата на областната управа да търсят Арсов, а по-късно на мястото са дошли полицаи.

"Днес бях в отпуск и колегите ми сигнализираха, че от БОЕЦ са нахлули в сградата без предварителна покана или уговорка. Не са имали писмо или молба за среща с мен, посочи Арсов.

Той допълни, че от сдружението са търсили отговори, за които може да се пита по официален път.

Областният управител посочи още, че от (СДВР) работят по случая. Още не може да се каже за материални щети, но има нематериални – уронване на престижа на институцията, отправени обиди и пр., посочи Арсов.

#Стефан Арсов #Областна управа #"Боец"

Последвайте ни

ТОП 24

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Почина отец Иван от Нови хан
2
Почина отец Иван от Нови хан
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
3
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
4
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население
5
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася...
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
6
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
5
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: Общество

Регионалният министър Иван Иванов поиска оставката на шефа на ВиК - Ловеч
Регионалният министър Иван Иванов поиска оставката на шефа на ВиК - Ловеч
Все по-малко деца отпадат от училище Все по-малко деца отпадат от училище
Чете се за: 03:05 мин.
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
Чете се за: 02:50 мин.
Малките пациенти в ИСУЛ бяха зарадвани със специална инициатива за първия учебен ден Малките пациенти в ИСУЛ бяха зарадвани със специална инициатива за първия учебен ден
Чете се за: 01:47 мин.
Напред! Науката е слънце: На добър час, ученици (ОБЗОР) Напред! Науката е слънце: На добър час, ученици (ОБЗОР)
Чете се за: 05:10 мин.
Румен Радев ще сезира компетентните органи във връзка със сигнали за нарушения и злоупотреби във ВМЗ-Сопот Румен Радев ще сезира компетентните органи във връзка със сигнали за нарушения и злоупотреби във ВМЗ-Сопот
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево" Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ) С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
"Виждали ли сте скоро мечка?": Необичайният гост на Ловеч...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в Полша и Румъния
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
САЩ с непоколебима подкрепа за Израел: Нетаняху не изключи нови...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ