БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Увеличава се броят на децата с дигитална зависимост у нас
Чете се за: 03:55 мин.
Исторически успех за България в турнира за Купа...
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Валентин Димов: Щастлив съм за пътя, по който вървим

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Капитанът за Купа "Дейвис" бе повече от щастлив след успеха над Финландия.

валентин димов чака сериозна среща босна херцеговина смятам поздравим победа неделя
Снимка: БТА
Слушай новината

Капитанът на националния отбор на България за Купа "Дейвис" Валентин Димов бе изключително доволен от историческия успех над Финландия с 3:2 победи.

"Безкрайно щастлив съм, че успяхме да постигнем тази победа. В даден момент може би изглеждаше почти невъзможно, но в нито един момент отборът не помисли, че не можем да го направим. Горд съм, че с тези млади момчета постигнахме най-големия успех в историята на българския тенис", заяви Димов.

"Седмицата беше тежка. В момента не мислим за следващите мачове, а искаме да се насладим на победата. Постигнахме нещо историческо. Има много неща, които остават зад кулисите. Взехме логични решения, които ни донесоха успеха. Щастлив съм за пътя, по който вървим. Трябва да продължим да работим и да побеждаваме. Всеки се раздава затова да постигаме тези успехи", каза още капитанът на България.

Свързани статии:

Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Националите ни по тенис надвиха Финландия с 3-2 победи
Чете се за: 02:00 мин.
#Купа Дейвис 2025 #Валентин Димов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кръстовден е!
1
Кръстовден е!
В очакване на Кръстовден: Вярващи нощуват в местността Кръстова гора
2
В очакване на Кръстовден: Вярващи нощуват в местността Кръстова гора
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
4
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по автомагистрала "Хемус"
5
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по...
Освен Румъния - Полша отново е вдигнала изтребители заради дронове
6
Освен Румъния - Полша отново е вдигнала изтребители заради дронове

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Тенис

Испания е последният финалист за Купа "Дейвис" 2025
Испания е последният финалист за Купа "Дейвис" 2025
Героят Александър Василев: Тази победа не се дължи само на мен, а и на целия отбор и на цялата публика Героят Александър Василев: Тази победа не се дължи само на мен, а и на целия отбор и на цялата публика
Чете се за: 02:02 мин.
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис" Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Чете се за: 02:00 мин.
Пети мач ще определи победителя от дуела за Купа „Дейвис“ между България и Финландия Пети мач ще определи победителя от дуела за Купа „Дейвис“ между България и Финландия
Чете се за: 01:25 мин.
Чехия победи САЩ като гост и ги извади от финалите за Купа „Дейвис“ Чехия победи САЩ като гост и ги извади от финалите за Купа „Дейвис“
Чете се за: 01:35 мин.
България поведе с 2-1 победи на Финландия за Купа "Дейвис" България поведе с 2-1 победи на Финландия за Купа "Дейвис"
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Чете се за: 02:00 мин.
Тенис
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Странният 14-ти век на Калиакра Странният 14-ти век на Калиакра
Чете се за: 14:25 мин.
Новини от миналото
Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира движението по бул. "Цариградско шосе" за часове Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира движението по бул. "Цариградско шосе" за часове
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Реакцията на България: Премиерът заяви, че са взети мерки за защита...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Тревога в небето: Опасност от руски дронове по Източния фланг
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Увеличава се броят на децата с дигитална зависимост у нас
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Пореден протест срещу безводието в Плевен блокира движението по...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ