Френска тийнейджърка завоюва първа WTA титла

Тенисистката от Франция Тянцоа Ражаона спечели първа титла в кариерата си, след като триумфира на турнира на твърди кортове в Сао Пауло (Бразилия). Надпреварата е от категория WTA 250 и е с награден фонд 275 094 долара.

В спора за трофея тя победи Джанис Тиен (Индонезия) с 6:3, 6:4 за 82 минути. И за двете това беше дебют на финал в Тура.

19-годишната Ражаона е първата френска тинейджърка, която печели титла след Осеан Доден през 2016 година и първата французойка с трофей на твърди кортове след Каролин Гарсия на Финалите на WTA през 2022-а.