Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

Френска тийнейджърка завоюва първа WTA титла

Чете се за: 01:07 мин.
Ражаона триумфира на твърдите кортове в Сао Пауло.

тенис топка ракета лого
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Тенисистката от Франция Тянцоа Ражаона спечели първа титла в кариерата си, след като триумфира на турнира на твърди кортове в Сао Пауло (Бразилия). Надпреварата е от категория WTA 250 и е с награден фонд 275 094 долара.

В спора за трофея тя победи Джанис Тиен (Индонезия) с 6:3, 6:4 за 82 минути. И за двете това беше дебют на финал в Тура.

19-годишната Ражаона е първата френска тинейджърка, която печели титла след Осеан Доден през 2016 година и първата французойка с трофей на твърди кортове след Каролин Гарсия на Финалите на WTA през 2022-а.

"Беше наистина стресираща седмица за мен. Първият кръг беше наистина труден. Не знаех, че ще спечеля това състезание тук, в Бразилия, в първото му издание. Така че, дори не знам какво да кажа", заяви шампионката по време на награждаването.

#тенис турнир в Сао Пауло 2025

