Виктория Томова отпадна в третия кръг на квалификациите за Откритото първенство на Австралия

Във втория сет украинската й опонентка направи решителен пробив за 3:1 и наложи контрол върху срещата.

виктория томова стартира победа квалификациите australian open
Слушай новината

Виктория Томова загуби в третия кръг на квалификациите на Откритото първенство на Австралия. Българката отстъпи с 6:7 (3), 2:6 срещу представителката на Украйна Юлия Стародубцева в мач, продължил час и 46 минути.

В първия сет Томова допусна пробив в деветия гейм, но веднага успя да се върне в двубоя и да изравни за 5:5. Частта беше решена след тайбрек, в който първата ракета на България изостана с 0:4 точки и в крайна сметка загуби с 3:7.

Във втория сет украинката направи решителен пробив за 3:1 и наложи контрол върху срещата. Намиращата се на 110-то място в световната ранглиста Стародубцева приключи мача в своя полза след 6:2, след като 30-годишната Томова загуби подаването си още един път.

# Виктория Томова #Открито първенство на Австралия

