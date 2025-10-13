Виктория Томова отстъпи с 12 позиции в ранглистата

Най-добрата българска тенисистка България Виктория Томова отстъпи с 12 места в ранглистата при жените.

30-годишната софиянка, която беше елиминирана във втория кръг на квалификациите на турнира в Ухан, има актив от 615 точки и вече заема 127-ата позиция, най-ниската за Томова от 19 юни 2022 година, когато беше 128-а.

Сред първите 500 от българските тенисистки са още: Лиа Каратанчева (№308), Изабелла Шиникова (№316), Денислава Глушкова (№357), Елизара Янева (№420), Росица Денчева (№469) и Гергана Топалова (№490).

В челото на класацията няма промени. Начело е шампионката от Откритото първенство на САЩ Арина Сабаленка (Беларус) с 10400 точки, следвана от Ига Швьонтек с 8768 точки и от американката Коко Гоф със 7873 точки.