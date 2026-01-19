БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Виктория Томова запази позиция в класацията на WTA

Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Без промяна за най-добрата българска тенисистка.

виктория томова стъпка близо основната схема australian open
Снимка: БТА
Виктория Томова запази своето място в класацията на WTA. Най-добрата българска тенисистка остава на 128-а позиция.

Софиянката игра в квалификациите на Откритото първенство на Австралия, но не успя да намери място в основната схема на първия турнир за годината от Големия шлем, тъй като отпадна в третия кръг след загуба от украинката Юлия Стародубцева.

18-годишната Елизара Янева отбеляза рекорден прогрес. Българската тийнейджърка се изкачи с 46 места до 319-ото в света, след като стана вицешампионка на състезание в Манчестър в неделя.

Номер 1 в класацията продължава да бъде Арина Сабаленка (Беларус) с 10990 точки, пред Ига Швьонтек (Полша) с 8328 точки и Коко Гоф (САЩ) с 6423 точки.

В топ 10 18-годишната рускиня Мира Андреева изпревари Джазмин Паолини (Италия), след като спечели титлата на турнира в Аделаида.

