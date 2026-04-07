Виктория Велиславова с 54-о място на световното първенство по фехтовка в Рио

Българката записа победа в елиминациите, Сучкова приключи на 82-ра позиция

Виктория Велиславова се класира на 54-о място в дисциплината шпага на Световното първенство по фехтовка за младежи и девойки в Рио де Жанейро.

В надпреварата участваха 169 състезателки от 59 държави, сред които и българките Велиславова и Александра Сучкова.

В груповата фаза Велиславова постигна три победи и допусна две загуби. В директните елиминации тя започна с успех срещу Александра Николаева от Естония с 15:9, но във втория кръг отстъпи пред унгарката Лоти Хорват с 8:15 и завърши на 54-а позиция.

Александра Сучкова премина групите с четири победи и две загуби, но отпадна още в първия кръг на елиминациите след поражение от Ягмур Юрташ (Турция) с 12:15, което ѝ отреди 82-ро място в крайното класиране.

Световното първенство продължава утре с надпреварите на шпага при кадетите и кадетките.

