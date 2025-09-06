Вили Саньол: България играе добре и ще ни бъде трудно

Селекционерът на грузинския национален отбор Вили Саньол заяви, че ще направи промени за мача с България утре – втори за двете страни в световните квалификации. Наставникът отказа да посочи един футболист от българския състав като опасност, като се фокусира върху опасните елементи в колективното представяне.

И двата отбора загубиха първите си мачове - Грузия с 2:3 от Турция в четвъртък, а няколко часа по-късно и българите от Испания с 0:3. Утре от 16:00 часа на стадион "Борис Пайчадзе" двата отбора ще се опитат да вземат първи точки.

"Преди три години играхме пак в Лигата на нациите, като за нас се получи много хубав мач в Разград, и тук също, но не завърши както исках. Мисля, че сега отборът на България е по-структуриран и по-добре организиран от тогава. Гледах последните мачове с Република Ирландия, с Беларус. От последните мачове, които гледах, само един футболист не мога да отлича. По-скоро ме впечатляват бързи атаки, когато започват висока преса и го правят добре“, каза Саньол, като започна с връщане към 2022-а година, когато грузинците спечелиха с 5:2 тогава, а 0:0 завърши срещата в Тбилиси.

Дали е възможно обаче грузинците да подценят България, която няма добри резултати в последно време, беше следващото питане към френския специалист.

"Ако играем така както с Турция в първите минути, може да имаме проблеми. Но аз в последните дни взех нещата и говорих на играчите. Французин съм и знам, че отборът ви не е като 1993-а година, помня Емил Костадинов, но има интересни играчи. Може би нямат големи имена, но играят добре и организирано и ще ни бъде трудно“, допълни Саньол.

Той беше изгонен от съдията на мача с Турция в четвъртък (2:3) и няма да бъде до тъчлинията за мача с България.

"Не е лесно да не съм на пейката, защото аз съм мениджър и понякога е нужно да взема решения на място и в момента. Да, избухнах и е моя грешка. Но не съм съгласен с новия модерен футбол, в който не можем да си обясним решенията и вижданията. Сега разликата е, че ще бъда на трибуните, но няма да си плащам билет", добави треньорът.

Според него възпитаниците му трябва да покажат по-добра игра в началото на мача, в сравнение с двубоя с Турция.