Турция победи Грузия в първия мач от групата на България

Милен Костов от Милен Костов
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Турците спечелиха гостуването си в Тбилиси.

вратарска грешка провали хърватия турция осигури перфектен дебют винченцо монтела
Снимка: БТА
Турция победи Грузия с 3:2 в първия мач от група "Е" от квалификациите за световното първенство по футбол през 2026 година.

Гостите изненадаха опонента си на стадион "Борис Пайчадзе Динамо Арена" в Тбилиси, като откриха резултата след само 149 секунди игра. Мерт Мюлдюр засече с глава центриране от ъглов удар на Арда Гюлер.

Възпитаниците на Винченцо Монтела удвоиха преднината си в 41-ата минута. След разбъркване в наказателното поле Керем Актюроглу стреля от движение за 2:0.

След почивката футболистите в червено стигнаха до нов гол. Те се възползваха след грешка в разиграването на противниковата отбрана. Керем Актюроглу засече с едно докосване подаване по земя на Юнус Акгюн.

Домакините намалиха изоставането си в 63-ата минута. Хвича Кварацхелия стреля в дясната греда, а Зурико Давиташвили бе точен при добавката.

Турците останаха с човек по-малко 20 минути преди края на редовното време. След намесата на ВАР Баръш Йълмаз получи директен червен картон за опасен шпагат, само 4 минути, след като се появи в игра. В суматохата около ситуацията червен картон получи и наставникът на грузинците Вили Саньол.

В добавеното време на срещата играчите в бяло се възползваха от численото си предимство. Хвича Кварацхелия бе точен с изстрел от границата на наказателното поле.

Турция оглавява класирането с пълен актив от 3 точки, докато Грузия заема последното 4-о място в подреждането.

В другия мач от вечерта един срещу друг се изправят България и Испания. Гледайте срещата пряко по БНТ 1, БНТ 3 и на на нашия сайт!

