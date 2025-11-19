Винченцо Монтела: Фокусирани сме изцяло върху плейофите и продължаваме напред стъпка по стъпка

Националният отбор на Турция вече гледа изцяло към двата мача, които ще изиграе през следващата година в плейофите за класиране на световното първенство, заяви селекционерът Винченцо Монтела.

Турция направи равенство 2:2 срещу Испания. Южните съседи завършиха втори в Група Е с 13 точки и три по-малко от иберийците. България и Грузия са на дъното с по три пункта.

Турция ще започне плейофите като домакин и ще срещне Република Северна Македония, Швеция, Румъния или Северна Ирландия. При успех отборът на Монтела пак ще има за потенциални съперници един измежду Уелс, Полша, Чехия, Словакия, Албания, Република Ирландия, Косово и Босна и Херцеговина.

"Гордея се с играта ни в този мач и поздравих момчетата за това. Хвърлиха се в битката и положиха много усилия. Казах го и на тях, може би съм го казвал и на вас, но ние сме конкурентен отбор независимо от състава ни. Знаехме, че сме способни да играем така и приемаме резултата. Пробвахме до края, но просто не успяхме да вкараме победен гол. Можехме да спечелим, защото играхме добре", каза Монтела.

"Младежите ни също правят силна година, така че можем да бъдем доволни. Отборът до 21 години спечели последния си мач, въпреки че взех двама от играчите им преди лагера. Оставаме концентрирани и продължаваме да работим за плейофите през март. Ще бъда щастлив, ако всички продължават да играят роля в отбора и тогава", продължи турският селекционер.

Монтела е доволен и от представянето на футболисти, които не играят толкова често на клубно ниво, каквато е ситуацията при Салих Йозджан в Борусия Дортмунд.

"Салих няма много минути на клубно ниво, но срещу Испания изнесе фантастичен мач. Гордея се с него. Днес той показа характер и видяхте колко добър футболист е. Чаглар (Сьоюнджю) също има по-малко игрово време, но се представи много добре. Това са момчета с характер. Алтай Байъндър също попада в тази графа. Може би не играе толкова, колкото му се иска, но с националния отбор е отличен", обясни той.

"За нас нищо не се е променило и не мислим колко близо или колко далеч от световното първенство сме. Трябва да запазим баланс емоционално. Днес имахме възможност да видим футболисти, които имат по-малко игрови минути, а те се представиха добре. Сега сме изцяло фокусирани върху плейофите и продължаваме напред стъпка по стъпка. Преследваме целта ни сплотени и по начина, по който го правехме до момента", каза още италианецът.