Испания не победи Турция, но спечели групата

Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Мачът в Севиля завърши наравно 2:2.

Испания - Турция
Снимка: БГНЕС
Испания спечели по категоричен начин квалификационна група „Е“, след като в последния си двубой завърши наравно 2:2 у дома с Турция.

Срещата в Севиля премина под контрола на европейските шампиони, но те срещнаха много сериозен отпор от южните ни съседи и за пръв път в тези квалификации не успяха да спечелят.

Полузащитникът на Барселона Дани Олмо даде аванс на "Ла Фурия" още в четвъртата минута, но Турция осъществи обрат след голове на Дениз Гюл в края на първото полувреме и Салих Йозджан десет минути след почивката.

Испания бързо възстанови равенството, като точен в 62-рата минута бе Микел Оярсабал. До края и пред двете врати имаше достатъчно положения за нов гол, но такъв не падна. Попадение на испанците в добавеното време пък бе отменено заради засада.

В състава на Турция не играха трите големи звезди Хакан Чалханоглу, Кенан Йълдъз и Арда Гюлер.

В крайното класиране Испания зае първото място с 16 точки, пред Турция с 13. В дъното в групата са Грузия и България с по 3 точки.

